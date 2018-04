Kancelarija za KiM: Priština da promeni pravni okvir

ZVEČAN – EU treba da natera Prištinu da promeni pravni okvir i interne propis4 kako bi statut za formiranje ZSO mogao da obuhvat opšte principe koji su potpisani Briselskim sporazumom iz 2015. godine, rekao je pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.

Obraćajući se na početku sastanka političkih predstavnika Srba sa KiM sa članovima Upravljačkog tima za uspostavljanje ZSO u Zvečanu, on je dodao da je tada ugovoreno i potpisano da i jedna i druga strana moraju da prilagode propise kako bi došlo do ispunjenja svih sporazuma, posebno do formiranja ZSO.

(Tanjug)