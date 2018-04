Kancelarija za Kosovu i Metohiju demantuje navode iz NATO o hapšenju Djurića na Kosovu

Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije negirala je danas navode iz NATO-a da direktor Kancelarije Marko Đurić nije uvažio propise kad je 26. marta ušao na sever Kosova posle čega je uhapšen.

Zvaničnici u sedištu NATO u Briselu ranije su agenciji Beta rekli da „prvo Djurić nije ispoštovao nužnu proceduru jer je poslao zahtev (vlastima u Prištini) posle 17 časova u petak, dakle kad kancelarije više ne rade, a spisak ljudi u njegovoj pratnji je bio nepotpun i za kosovske Albance to je značilo da postupak nije ispoštovan“.

Kancalarija za Kosovo i Metohiju je navela da ako je „Betina informacija autentični stav NATO-a, onda ona predstavlja zlonamernu dezinformaciju i dodatno svrstavanje uz Prištinu, a protiv regionalne stabilnosti“.

„Činjenice u vezi sa odlascima direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Djurića u našu južnu pokrajinu su toliko lako proverljive da je gotovo neverovatno da bi se neko iz NATO-a usudio da izmišljajući fakte javno laže i opravdava nasilje maskiranih bandita Prištine nad golorukim srpskim narodom“, navodi se u saopštenju zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušana Kozareva.

U saopštenju se navodi da se u pisanoj korespondenciji u skladu sa Sporazumom o posetama zvaničnika jasno vidi da je informacija o odlasku Djurića u Kosovsku Mitrovicu upućena „u petak, 23. marta, u 9.44 sati prepodne, a ne po završetku radnog vremena, kako tvrdi navodni izvor iz NATO-a“.

„Zato smatram da je izjava o navodnom zakasnelom obaveštenju o odlasku Marka Djurića na Kosovo i Metohiju, koju je nekakav neimenovani zvaničnik NATO dao agenciji Beta, ili izmišljena, ili je možda uopšte nije dao neko iz Brisela već izvor iz Donjeg Prekaza“, rekao je Kozarev.

On je naveo i da zašto bi neko ko govori istinu bio citiran kao neimenovani izvor, „jer anonimni izvor je najčešće eufemizam za laž i spinovanje, a oni koji u ovako osetljivim stvarima sebi dozvoljavaju da zbunjuju javnost isfabrikovanim rekla-kazala informacijama takodje nisu bez krivice“.

Beta je u sedištu NATO zamolila sagovornike da kažu zašto su puškama naoružani kosovski policajci upali na miran skup kosovskih Srba i brutalno postupali prema Djuriću, pregovaraču u dijalogu s kojim predstavnici Prištine ponovo treba da sednu za pregovarački sto, a samo dva policajca su mogla prići i reći mu da mora da napusti Kosovo jer je tamo, prema vlastima u Prištini, došao ilegalno.

Zvaničnik upućen neposredno u zbivanja na Kosovu rekao je da „prvo Djurić nije ispoštovao nužnu proceduru jer je poslao zahtev (vlastima u Prištini) posle 17 časova u petak, dakle kad kancelarije više ne rade, a spisak ljudi u njegovoj pratnji je bio nepotpun i za kosovske Albance to je značilo da postupak nije ispoštovan“.

„Drugo je intervencija kosovske policije na severu Kosova jer, kad oni nameravaju da idu preko reke Ibra na sever, oni moraju da obaveste Kfor i zatraže dozvolu, to je deo sporazuma s Evropskom unijom i činjenica je da se za to pita NATO i to moraju poštovati obe strane“, rekao je on.

Taj zvaničnik je dodao da je predsednik Kosova Hašim Tači „tu malo brzo reagovao jer je ocenio da je u pitanju provokacija“, kad se ispostavilo da je Djurić došao na sever Kosova.

„Može se reći i da je Djurić mogao telefonirati i reći da želi da dodje mada je radno vreme isteklo, i da mu se odgovori: Da, prijatelju, možeš… ali tako se stvari ne dogadjaju izmedju Srbije i Kosova“, rekao je zvaničnik u NATO.

On je rekao da su dogadjanja oko posete Djurića izgledala „dramatično“, ali da se u NATO misli da Djurićev dolazak jeste bila „provokacija“, uz opasku da „uvek kad kreće dijalog Beograd-Priština ima neko ko to sputava, jer neki neće da tu dodje do napretka“.

(Beta)