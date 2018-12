Karađorđević: Borićemo se za Beli dvor

BEOGRAD – Restitucija još nije završena, borićemo se za našu imovinu, rekao je princ Aleksandar Karađorđević, komentarišući odluku Agencije za restituciju da se porodici Karađordejvić ne vrati dvorski kompleks na Dedinju, već da bude obeštećena po pravilima koja važe sa sve građane.

Od kada je Agencija za restituciju odbila zahtev za vraćanje Belog dvora porodici, princk Aleksandar se nije oglašavao u javnosti. Učinilo se da je borbu „poverio“ advokatima, navode „Novosti“.

„Restitucija je vrlo komplikovan proces koji traje izuzetno dugo. Pokušavamo da pronađemo pravo rešenje, a to rade i naša vlada, advokati i sudovi“, rekao je prestolonaslednik, prenosi list.

On je uveren da će država, ipak, uskoro pronaći dobro rešenje.

„Verujem da ćemo u nekoliko narednih dana imati konkretne informacije sa kojima ćemo izaći u javnost“, najavio je Karađorđević.

Nekretnine Karađorđevića podeljene su u tri grupe – Beli dvor sa okolinom, objekti u centru grada, placevi i kuće koje su srušene i zadužbina Karađorđevića.

„Rešenja još nema , ali rešenje nije samo ovde. Nekad može da bude i u inostranstvu. Reč je o pravu na privatnu imovinu, koje sve demokratske države poštuju. Zato naše pravosuđe mora da ima sluha za ljudska prava i za demokratiju kada je reč o porodici Karađorđević“, rekao je princ Aleksandar.

Povodom najave da ce njegova porodica biti obeštećena sa najviše 500.000 evra, i to za svu imovinu čije su vraćanje tražili, on je poručio da to ne dolazi u obzir.

Karađorđevići su tražili imovinu koja je posle smrti kralja Aleksandra Prvog ostavinskim rešenjem od 27. oktobra 1938. godine podeljena na tri jednaka dela, a zahtev za restituciju podnelo je deset naslednika kralja Petra i prinčeva Tomislava i Andreja.

(Tanjug)