Katić: Agenti BIA me četiri sata mučili, tukli i pretili da više neću videti dete

Član Narodne stranke Konstantin Katić, zaposlen na beogradskom aerodromu, izjavio je danas da su ga agenti Bezbednosno-informativne agencije (BIA) četiri sata tukli rukama i nogama, upućivali mu najpogrdnije psovke i uvrede uz pretnje da „više neće videti dete“ ako ne prizna da je objavio uvredljiv tvit o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, objavljen na nalogu koji nije njegov, saopšteno je iz Narodne stranke.

„Jedan od njih naredjuje: ‘Klekni dole, i nemoj slučajno da stražnjicu nasloniš na noge, jer ćeš dobiti batine i ruke stavi ispred. Držaćemo te tako do sutra, dok ne priznaš. Podigao si me u nedelju, mrcino, sad moram ovde da blejim umesto da radim nešto drugo’. Ovaj nastavlja: ‘Dobićeš batine, odvaliću te, baciću te kroz prozor, niko neće znati da smo ovde bili'“, rekao je Katić za nedeljnik „Vreme“.

Katić je dodao da su 26. septembra u prostirijama BIA na aerodromu potom usledili „šamar sa leve strane, udarac pesnicom u desnu stranu lica, pa u bradu“.

„Klečim, pokrivam lice rukama da zaštitim glavu, a njih dvojica me udaraju i po glavi i po telu. Ne znam koliko sam udaraca dobio, trajalo je to minut i po do dva, udarali su i rukama i nogama“, rekao je Katić, i dodao da je lekarka u Urgentom centru konstatovala da je zadobio povrede i hematome.

Katić je istakao da su mu agenti BIA pretili da će mu se „us..ti u život“ ako ne prizna da je on objavio tvit protiv Vučića i da neće proći bezbednosnu proveru na aerodromu, te da će oni reći da je Katić „nepodoban otac i napraviti mu problem da ne može da vidja dete“.

„Rekli su da na svakih nedelju-dve mogu da me zaustave na ulici, bilo gde, i privedu, i da mogu da rade šta hoće“, rekao je Katić.

Katić je naveo da su ga agenti BIA pitali da li je član neke stranke i da su usledile nove pretnje pošto je potvrdno odgovorio na pitanje da je član Narodne stranke Vuka Jeremića.

„Rekli su: ‘Au, gde ode kod njega, on je izdajnik. Samo probajte nešto, naj…ćemo se majke i tvom šefu i svima. Svima ćemo vam se us…ti u život'“, rekao je Katić, i dodao da su ga agenti snimali telefonom.

Katić rekao da su ga mučila dvojica agenata BIA, dok je treći stajao ispred vrata, ali da nije hteo da prizna da je on objavio tvit, jer nije to uradio, niti je uvreda objavljena na njegovom Tviter nalogu.

„Rekao sam im da imam Tviter nalog, a da koristim Fejsbuk i ponekad Instagram, a da mi je na Tviteru nalog Konstantin K i da piše i Narodna stranka, te da ga retko koristim, pa sam u jednom trenutku zaboravio i šifru, ne pamtim kada sam tvitovao ili retvitovao. Dao sam im i šifre naloga na Fejsbuku, Tviteru i Instagramu da se uvere“, rekao je Katić.

Katić je naveo da su mu agenti BIA pokazivali odštampan tekst sa sajta „Informera“ i tražili da prizna da je on napisao sporni tvit.

„Posle nekog vremena, nakon telefonskog razgovora koji je jedan obavio napolju, kažu mi da ustanem, vode me prema vratima, uz reči ‘razilazimo se’. Rekli su mi i da nikome ne pričam šta se dogodilo“, dodao je Katić.

Katić je naveo da su se agenti BIA predstavili njegovom šefu na aerodromu, koji mu je rekao da ga traži BIA, pa je o tome obavestio svog advokata, člana pravnog tima Narodne stranke Nikolu Lakića, a pošto je odveden, agenti su mu isključili telefon.

Katić je rekao da se Lakić, pošto mu je telefon postao nedostupan, raspitivao u policiji o hapšenju, ali mu je odgovoreno da Katić nije u evidenciji privedenih, a potom je otišao pred sedište BIA, gde su se prvo na kapiji „pravili ludi“.

„Pošto im je rekao da je advokat i da će se vratiti, pa će razgovarati na drugi način, posle 20 minuta su mu preneli poruku da me BIA nije lišila slobode i da sam ja na slobodi. Ispostavilo se da sam pušten par minuta nakon što su mu to rekli“, zaključio je Katić.

Narodna stranka podnela je krivičnu prijavu protiv čelnika BIA Bratislava Gašića i Marka Parezanovića i protiv trojice agenata zbog protivpravnog lišavanja slobode i mučenja Konstantina Katića.

(Beta)

