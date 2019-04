Klačar: Vlast nastavlja negativnu kampanju, odvraća gradjane od mitinga opozicije

Izvršni direktor CESID-a Bojan Klačar ocenio je danas da je najavljeni štrajk gladju ministra odbrane Aleksandra Vulina i više funkcionera Srpske napredne stranke nastavak negativne kampanje vlasti prema opoziciji i pokušaj da se dodje do neopredeljenih ili potencijalnih birača opozicije kako bi se odvratili od dolaska na veliki opozicioni skup 13. aprila u Beogradu.

„Očito je odluka u SNS da način borbe protiv protesta i opozicije bude njihova oštra kritika u nastojanju da se povežu sa nasilništvom“, rekao je Klačan za agenciju Beta, navodeći da je to nešto što vlast može da puno koristi kroz njoj bliske medije.

On kaže da ovako vlast dolazi do svojih birača, ali i, naglašava, nastoji da utiče na deo ljudi koji razmišlju da li da se pojave na opozicinom skupu, jer ako budu čitali „sve te silne naslove koji govore o mogućim incidentima i mogućim nasilničkim ispadima“, možda to neće želeti.

„To je prevashodno poruka onim biračima koji se nalaze u unutrašnjosti i onim biračima koji možda nemaju dovoljna broj kvalitetnih informacija“, rekao je Klačar.

Donekle je u tom postupku, ocenio je Klačar, i želja predstavnika vlasti da na neki „način sebe prikažu kao ljude spremne da žrtvuju zdravlje boreći se za državu i ideje čitave zajednice, za razliku od onih koje su predstavili kao nasilnike“.

On je rekao da je „vrlo atipično“ da vlast, i to stabilna, primenjuje metode kao što je štrajk gladjuu borbi protiv opozicije.

„Ali u Srbiji postoji velika razlika u odnosu na druge države, a to je da je vlast u stalnoj kampanji“, rekao je Klačar.

Prema njegovim rečima, obično vlast u nekoj državi pokušava da kroz državne aktivnosti ispunjava obećanja i tako preko moći koju ima upravlja političkim procesima, a da je posao opozicije da sve to vreme ima jaku kampanju protiv vlasti i za svoje birače.

„U Srbiji je zapravo već sedam godina vlast u nekoj vrsti političke kampanje, bilo da se radi o izborima ili nekim pojedinačnim dogadjajima, tako da je ova akcija vrlo atipična ali nije iznenadjujuća“, rekao je Klačar.

(Beta)