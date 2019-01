Koha: SAD ne podržavaju neki određeni ishod dijaloga

PRIŠTINA – Sjedinjene Američke Države ne podržavaju neki određeni ishod dijaloga Beograda i Prištine, piše „Koha“ pozivajući se neimenovanog visokog američkog zvaničnika.

Ovaj neimenovani izvor kaže da SAD podržavaju mogućnost da dve strane dođu do sporazuma koji bi rezultirao uzajamnim priznanjem, čak iako bi podrazumevao ideju razmene teritorija.

To bi, međutim, bilo nešto oko čega bi dve strane morale da se slože, smatra on i dodaje da bi, takođe, i Vašington razmotrio sporazum kako bi se osiguralo da on ne bude protiv interesa i vrednosti SAD, navodi „Koha“.

Što se tiče trenutka kada bi sporazum bio postignut, isti izvor lista kaže da američka administracija nije postavila konkretan vremenski okvir, ali da veruje da će 2019. biti istorijska za sporazum Beograda i Prištine.

Visoki američki zvaničnik je dodao i da će sporazum otvoriti put za pridruživanje Kosova Ujedinjenim nacijama i Evropskoj uniji mada, napominje, ti proces zavise i od spoljnih faktora.

(Tanjug)