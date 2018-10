Komisija počela sa radom, zadrugari očekuju prva sredstva

BEOGRAD – Prva sednica Komisije za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama u 2018. godini održana je danš u Palati Srbija, u prostorijama Kabineta ministra za regionalni razvoj Milana Krkobabića.

Programom podrške sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja, koji je usvojila Vlada Republike Srbije, predviđeno je učešće države u ekonomsko-finansijskim podsticajima za zemljoradničke i poljoprivredne zadruge u 2018. godini na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, a naročito u pet južnih upravnih okruga – Nišavskom, Topličkom, Pirotskom, Jablaničkom i Pčinjskom, saopšteno je iz Krkobabićevog kabineta.

Ovim programom, u 2018. godini, koji realizuje Kabinet ministra Milana Krkobabića, zadrugama će biti bespovratno dodeljeno 823.515.000 dinara, što je za četiri puta više nego u 2017. godini, kada je započet projekat oživljavanja zadrugarstva u Srbiji popularno nazvan „500 zadruga u 500 sela“.

„Sredstva su namenjena za nabavku mehanizacije i opreme, osnovnog stada i višegodišnjeg zasada. Očekujemo da budu racionalno korišćena kao i do sada i nastavljamo da pratimo rezultate i efekte ulaganja“, izjavio je Krkobabić i dodao „nismo zaboravili ni našu južnu pokrajinu Kosovo i Metohiju, gde ćemo finansijski podržati određeni broj zadruga“.

Predsednik Komisije i predsednik Odbora SANU za selo, Dragan Škorić, rekao je da ovaj projekat menja sliku srpskog sela jer udruživanjem mali proizvođači zajednički izlaze na tržište i zajednički rešavaju sve probleme.

„Želja nam je da Srbija sa svojim selom bude napredna i nastupi sa svojim prepoznatljivim proizvodima“.

Planirano je da ove godine bespovratna sredstva dobije oko 70 zadruga na celoj teritoriji Srbije. Novoformiranim zadrugama, prema ranije utvrđenim uslovima konkursa, biće dodeljivano do 7,5 miliona, a starim zadrugama do 15 miliona dinara. Složene zadruge, kao novinu na ovim prostorima, očekuje iznos do 60 miliona dinara.

Prošle godine Vlada Srbije dodelila je 196 miliona dinara, a sredstva su dobile 22 zadruge u južnoj, centralnoj Srbiji i Vojvodini.

Od sredine 2017. godine, kada je pokrenut projekat „500 zadruga u 500 sela“ u Srbiji je osnovano više od 300 novih zadruga, što je pravi pokazatelj velikog uspeha ove akcije i sveopšteg buđenja zadrugarstva, navodi se u saopštenju.

