Komlenski Skotu: Samo što je vama od koristi je demokratski

BEOGRAD – Šef poslaničke grupe Pokreta socijalista u Skupštini Srbije Đorđe Komlenski ocenio je danas kao neprimerenu izjavu ambasadora SAD u Beogradu Kajla Skota da je Srbija „na pogrešnoj strani istorije“ po pitanju Venecuele i da treba da prizna samoproglašenog privremenog predsednika te zemlje Huana Gvaida.

„Pogrešan odgovor, ambasadore, nećete položiti ispit iz istorije, a verovatno ni iz geografije. Vi ste na pogrešnoj strani zemaljske kugle, a Srbija je uvek na strani istine i pravde. Istorija je to pokazala. Srbija je uvek znala šta je istina, a šta laž“, naveo je Komlenski u izjavi za javnost.

On je ocenio da je „bezobzirnost“ kojom SAD uzimaju ono što im ne pripada dovela do toga da polovina zemaljske kugle danas gladuje.

„Ako istina ne odgovara vašim interesima, onda to gore po istinu. Samo ono što je vama od koristi demokratski je i prihvatljivo“, istakao je zvaničnik Pokreta socijalista, članice vladajuće koalicje.

On je poručio Skotu da bi bilo bolje da SAD vrate narodu Venecuele njegov novac koji su one i njihovi sledbenici zaplenili i onda on neće imati razloga da čeka njihovu milostinju, „a ljudski rod će biti jako zahvalan ako prestanete da izvozite demokratiju“.

„Samoproglašeno Kosovo, samoproglašeni Gvaido, gospodo samoproglašeni humanisti, pustite i nas i narod Venecuele da se sami ‘mučimo’, mi s našim Kosovom i Metohijom, narod Venecuele sa svojom naftom, samo nam nemojte više pomagati k’o Boga Vas molim“, zaključio je Komlenski.

(Tanjug)