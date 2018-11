Komšić: Granica je na Drini, poštujte da ne bi bilo problema

BEOGRAD – Izabrani hrvatski član Predsedništva BiH, Željko Komšić, poručio je danas Beogradu da je granica sa Srbijom na Drini i da to treba poštovati, jer u suprotnom, kaže, biće problema.

U intervjuu za Telegraf.rs, Komšić kaže da će sa pozicije na koju je izabran u punoj meri biti posvećen da odnosi sa Srbijom i Hrvatskom budu dobri i prijateljski, ali i da u Beogradu i Zagrebu treba da se zna da je granica na Drini, odnosno Uni.

Poručuje da i Srbija i Hrvatska mogu računati na njega, uz poruku:

“Ali, vas molim, i u Zagrebu i Beogradu, samo da znate, gde prelazite granicu. I gde pokazujete dokumenta. To je na Savi, to je na Drini, to je na Uni.

Samo to poštujete i nećete imati nikakvih problema sa mnom”.

Na opasku da njegova poruka „nećete imati problema sa mnom“, zvuči gotovo kao pretnja, Komšić kaže:

“Ja ne pretim. Nisam ja baš toliko moćan da nekome pretim, samo tražim poštovanje ove zemlje. I od Zagraba i od Beograda. Tražim da se poštuje gde je fizička granica ove zemlja i granica lepog, normalnog ponašanja”, naveo je.

Da ne govori, kaže, o uobičajnom diplomatskom ponašanju, poštovanju suverentita i integriteta BiH. “Samo vas molim da se ponašamo normalno i ljudski, kada je reč o BiH”, kaže Komšić i dodaje da je BiH posebna, zasebna, nezavisna zemlja, kao što je to i Srbija, kao što je to i Hrvatska.

“I kada mi to poštujemo, tu činjenicu, nema razloga da i nas ne tretiraju na isti način”, kaže Komšić i poručuje da ko kog pokušava da pređe tu vrstu crte ili granice, na način, koji ni ljudski pristojan, a kamoli politički normalan, “naravno da ćemo se braniti od takvih intervencija”.

Šta nam drugo preostaje, pita Komšić I ponavlja:

“ Mi moramo da štitimo svoje interese i svoju zemlju”.

On, ističe, neće da radi ni za Hrvatsku, ni za Srbiju, veeć samo za ono što je potrebno za mir u regionu.

Ako može, kaže, da pomogne bilo kome, I Srbiji i Hrvatskoj, i pojedinačno i politički da bude bolje, poručuje da treba računati na njega.

“Ali, molim vas samo, zaustavite se malo, jer vas i policija zaustavlja na Drini, Savi i Uni. Jer tu ulazite u BiH. I fizički, i politički, i kako god”, naveo je Komšičh.

Govoreći o priključenju BiH EU I NATO, Komsić je na opasku novinara da potoji izjava njegovog kolege u Predsedništvu Milorada Dodika, da dok god Srbija ne promeni odluka, neće ni Republika Srpska, odnosno srpski narod u BiH, kaže da Dodik ne može da govori u ime srpskog naroda.

“Mislim da Milorad Dodik ne može govoriti u ime srpskog naroda. On može govoriti u ime svoje stranke ili eventualno u ime onog broja ljudi, koji su glasali za njega. U ime celog naroda, ne može”, tvrdi Komšić.

Ubeđen da je to, kako kaže, svima matematički jasno, Komšić kaže da se boji da se Milorad Dodik nije konsultovao sa svojim savetnicima, kada je o tome reč.

“Mi znamo da je protiv NATO, odnosno da to uslovljava SrbijoIhm i putem Srbije ka NATO. Ali, moram ga podsetiti da su odluke već donete. Institucionalno. Institucije BiH su već donele odluke. Te odluke nisu nikada menjane. Niti postoje šanse da se sada promene”, naveo je.

Boji se, kaže, I da to više nije relevantan stav.

“ On eventualno može sprečiti onaj trenutak kada BiH treba da se izjasni da ide u punopravno članstvo u NATO. Ali, Akcioni plan za članstvo, što je poslednja stepenica pred punopravno članstvo, to je rešeno. Te su odluke donete odavno”, podseća.

Da ne pominje, kaže, da je Nebojša Radmanović tada potpisao tu odluku i odneo je čak.

“Mi te odluke nismo menjali. Nijedna institucija, nadležna po Ustavu i zakonu, nije menjala. Nema potrebe da raspravljamo o tome, daleko je to od nas”.

To neće, dodoaje, biti tako brzo, čini mi se, ali ako za dve godine BiH dobije priliku da se izjasni – da postane punopravno članica NATO i uđe u članstvo, tada bi se gospodin Dodik pitao.

“Ali, za ono što je do sada urađeno, on se ne pita.

Ne znam čemu ta priča, izuzev ako to nije podgrevanje atmosfere”, kaže Komšić.

(Tanjug)