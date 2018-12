Koncesija aerodroma i prodaja RTB-a Bor obeležili 2018.

BEOGRAD – Srpsku ekonomiju je u 2018. godini obeležio dalji privredni rast, koji prema sadašnjim podacima iznosi 4,4 odsto, ali i pronalazak strateških partnera i rešavanje sudbine za četiri velika preduzeća: koncesija aerodroma Nikola Tesla,te prodaja RTB-a Bor, PKB-a i IMT-a.

Došlo je do daljeg poboljšanja fiskalnih pokazatelja, a saldo direktnih stranih investicija je veći od tri milijarde evra.

Srbija je treću godinu zaredom imala suficit od oko 30 milijardi dinara, zabeležila dalji pad javnog duga koji je samo u jednom danu, 4. decembru, smanjen za 1,03 milijardi dolara, sa 56,1 na 54,1 odsto BDP-a, a nezaposlenosti ove godine smanjena na 11,3 odsto.

Srbija je 22. februara uspešno okončala trogodišnji stendbaj aranžman koji nam je MMF odobrio u februaru 2015. u iznosu od oko 1,2 milijarde evra i u julu sklopila novi program na 30 meseci, poznat kao „čuvarkuća“ , koji je namenjen za zemlje koje ne zahtevaju finansijsku podršku.

U oblasti finansija, NBS je u oktobru uvela instant plaćanje – novi servis za transfer novca (RSD), koji omogućava međubankarske transakcije u realnom vremenu 24 sata sedam dana u nedelji odnosno i van radnog vremena banaka.

Naša zemlja je na Duing biznis listi Svetske banke po lakoći poslovanja pala sa 48. na 43. mesto, među ukupno 190 zemalja, a istovremeno na rang listi Indeksa globalne konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma (WEF) za 2018. napredovala za pet mesta, i zauzela 65. mesto među 140 rangiranih zemalja.

Takođe, pronađeni su partneri za pojedina velika preduzeća.

Ugovor o koncesiji beogradskog aerodroma „Nikola Tesla“ na 25 godina potpisan je 22. marta sa francuskom kompanijom Vansi erports, a ukupna nominalna vrednost transakcije je oko 1,46 milijardi evra, a tu spadaju jednokratna naknada, minimalne godišnje koncesione naknade i kapitalna ulaganja.

Ugovor o koncesiji obuhvata finansiranje, upravljanje, održavanje, proširenje i nadogradnju postojećeg aerodromskog terminala i poletno-sletne staze. Vansi je aerodromu u decembru uplatio jednokratnu koncesionu naknadu u iznosu od 501 milion evra i zvanično preuzeo upravljanje aerodromom.

Tada je najavljeno da će se isplata vršiti kroz dividendu i to: Republici Srbiji 417 miliona evra i malim akcionarima 84 miliona evra, a predviđena su kapitalna ulaganja: sanacija i rekonstrukcija glavne poletno-sletne staze, izgradnja umetnute poletno-sletna staze, pomoćnih rulnih staza i brzih izlaza sa piste.

Domaći gigant RTB Bor je krajem avgusta dobio strateškog partnera, kinesku kompaniju Ziđin,koja je ponudila 350 miliona dolara za obaveznu dokapitalizaciju preduzeća, čime je postala vlasnik 63 odsto preduzeća.

Ziđin e uplatom od 350 miliona dolara u decembru zvanično preuzeo upravljanje RTB-om, a ponudio da investira ukupno 1,26 milijardi dolara plus da obezbedi 200 miliona dolara za pokrivanje tekućih dugova RTB-a.

Kinezi su istovremeno obećali da će sačuvati radna mesta svih 5.000 zaposlenih u RTB-u i da će povećati proizvodnju.

Poljoprivredna korporacija Beogad je u oktobru prodata kompaniji Al Dahra iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, po ceni od 105,055 miliona evra.

Prodato je 16.785 hektara zemljišta PKB-a u opštinama Palilula, Surčin i u Zrenjaninu, zatim objekti, oprema, rezervni delovi, a takođe prodata je imovina zavisnih društava Ekolab, Instituta PKB Agroekonomik i Veterinarske stanice.

Al Dahra se obavezala da u prvoj godini upravljanja u stalni radni odnos primi 500 radnika, a u drugoj do 1.000 i najavila da će u naredne tri godine investirati 30 miliona evra u unapređenje poslovanja PKB-a.

Jedan od simbola bivše Jugoslavije, Industriju mašina i traktora Beograd (IMT) u aprilu je kupila indijska kompanija Tafe, po početnoj ceni od 66,8 miliona dinara i za taj novac dobio gradevinske objekte u Jarkovcu, opremu i žig odnosno pravo da proizvodi traktore pod istim imenom.

Domaću ekonomsku scenu je obležila i odluka prištinskih vlasti na KiM u novembru kojom su prvo uvele takse od 10 odsto, a zatim i 100 odsto na proizvode iz Srbije i BiH, što je prema proceni PKS, gubitak od oko 500 miliona evra na godišnjem nivou za srpsku priveredu, od toga-oko 200 miliona za firme koje prizvode sa evropskim kapitalom.

Prištinske vlasti su, zatim u decembru, odlučile da takse od 100 odsto prošire i na strane brendove, to jest robu čiji su proizvođači strane kompanije koje imaju pogone u Srbiji.

U Srbiji su u 2018. povećane plate u javnom sektoru za 10 odsto i za pet odsto u administraciji. Penzije su povećane dva puta i ukinut je Zakon o privremenom smanjivanju penzija, koji je bio na snazi od oktobra 2014.

Penzije povećane od početka godine za pet odsto i u oktobru od pet do 24,8 odsto, pa su sada u odnosu na 2014. veće od 8,4 do 13,3 odsto.

Kada je reč o aktulenim infrastrkturnim projektima, ove godine izgrađeno je 103 km autoputa i obnovljeno više od 260 km reginalnih pruga.

Na Koridoru 10, kroz Grdeličku klisuru je ostalo da se završi još oko jedan km trase i obezbede kosine na dva mesta, te da se završi oko sedam kilometara na istočnom kraku od Niša do Dimitrovgrada.

U novembru potpisan je komercijalni ugovor sa kineskom kompanijom C C C C, vredan 450 miliona evra, za projektovanje i izvođenje radova na izgradnji deonice Koridora 11 od Preljine do Požege od 30,9 km, a pre nekoliko dana završeno je 46,5 km autoputa od Obrenovca do Uba i od Lajkovca do petlje Ljig.

Ovu godinu je obležilo i to što je u Srbiju stigao poznati diskontni lanac Lidl, koji je u oktobru istovremeno otvorio 16 prodavnica u 12 gradova širom zemlje, a kasnije nastavio da širi mrežu prodajnih objekata u našoj zemlji.

(Tanjug)