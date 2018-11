Kongresmen Po: Trampova administracija pokazala da želi bolje odnose sa Srbijom

Američki kongresmen, kopredsedavajuči srpskog kokusa, Ted Po izjavio je danas da je srpskim vlastima preneo poruku da SAD podržavaju poziciju predsednika Srbije Aleksandra Vučića da Beograda i Priština u dijalogu treba sami da postignu dogovor bez spoljnih uticaja.

Po je u intervju agenciji Beta rekao da su SAD s administracijom predsednika Donalda Trampa zauzele stav da Beograd i Priština sami treba da dodju do rešenja a ne da im se spolja nameće kakve odnose treba da imaju.

„Trampova administracija, posebno državni sekretar (Majk Pompeo) su pokazali da žele bolje odnose sa Srbijom i da žele da Srbija i Priština reše sukob koji nikada nije bio rešen u prošlosti. Mislim da je to dobro“, rekao je Po.

Kongresmen iz Teksasa je rekao da je imao dobre sastanke s premijerkom Anom Brnabić i predsednikom Aleksandrom Vučićem, dodajući da je impresioniran njima i da misli da je „Srbija u dobrim rukama kada je reč o obe ličnosti i njihovim programima“.

„SAD žele da nastave da pomažu premijerki i predsedniku u onome što oni žele da urade da Srbija ima snažniji uticaj u regionu. I SAD podržavaju to, ali i po pitanju Beograda i Prištine. Podržavamo predsednikovu poziciju u nastojanju da se dodje do nekog dogovora dve strane bez spoljnih uticaja… To je glavna poruka koju sam preneo predsedniku i premijerki“, rekao je Po.

On je izrazio uverenje da sada Vlada SAD ima pozitivniji stav prema Srbiji i da i u Vašingtonu treba da se radi sve što je moguće da se napreduje ka bližim odnosima Srbije i SAD.

SAD su zauzele poziciju da Beograd i Priština sami treba da reše problem „nasuprot tome da postoje spoljni uticaji koji kažu ‘to je način na koji budući odnosi Srbije i Kosova treba da budu'“, rekao je američki kongresmen.

Po, koji za sebe kaže da je „veliki pristalica Srbije“, rekao je da je Srbija ključna za stabilnost celog regiona, i da stabilnost može podstaći dodatne američke investicije.

„Kada ima stabilnosti i saradnje, oni žele da dodju. I mnogi ih je ovde, ali je potrebno da dodje još njih. Mislim da će to pomoći Srbiji, ali takodje i odnosima SAD i Srbije“, rekao je Po.

Povodom pisma koje je s grupom kongresmena uputio državnom sekretaru Pompeu o Srbiji, Po je rekao da je „veoma pozitivno“ i da „ohrabruje SAD da nastave politiku koju su već razvile i da imaju snažnije odnose sa Srbijom“, kao i da Vašington ne postavlja crneve linije po pitanju odnosa Beograda i Prištine.

Po je rekao da se povlači iz Kongresa, pošto ne učestvuje na izborima u utorak, ali da će i dalje biti aktivan u srpskom kokusu. Demokrata iz Misurija Emanuel Kliver je drugi predsedavajući kokusom, a, prema rečima Poa, još nije poznato ko će njega naslediti, mada je nekoliko članova pokazalo interesovanje.

„U srpskom kokusu su članovi obe stranke. Tako mora, jer je kokus efikasniji kada imate i republikanca i demokratu kao kopredsedavajuće. To je jedan od razloga zašto smo bili uspešan kokus. Kokus je uradio neke, mislim, dobre stvari. Glavna stvar je da donosi svest o značaju dugoročnih odnosa Srbije i SAD“, rekao je on.

On je podsetio da je „srpska zastava jedna od dve zastave koje su se ikada vijorile u Beloj kući“ kada je na kraju Prvog svetskog rata predsednik Vudro Vilson pohvalio srpski narod i vojsku za hrabrost. Takodje je podsetio na Srbe koji su u Drugom svetskom ratu pomagali oborenim američkim pilotima.

„Želimo da povećamo odnose sa Srbijom, želimo da povećamo angažovanje, da više Amerikanaca iz Kongresa dodje u Srbiju, ali želimo i da više Srba dolazi u SAD, u Predstavnički dom, da pomognu tom dijalogu“, rekao je Po.

Po je danas u Beogradu posetio radnju Bagel Bejgl koje pomaže žrtvama seks trafikinga.

„To jedinstvena, divna ideja da žrtve seks trefikinga imaju svoju radnju gde mogu pomoći sakupljanju sredstava da pomognu drugim žrtvama seks trefikinga“, rekao je kongresmen i dodao da je impresioniran „celim konceptom da NVO pomažu sebi i da pomažu ženama koju su spasene od muka trefikinga“.

(Beta)