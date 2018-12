Kosmetski socijalisti podržavaju mirne proteste Srba

LEPOSAVIĆ – Kosmetski socijalisti podržali su danas mirne proteste srpskog naroda u južnoj pokrajini kao nužnu meru otvorenog suprostavljanja anticivilizacijskim i diskriminatorskim merama albanskih vlasti, poput uvođenja taksi od 100 odsto na robu iz centralne Srbije i pokušaj formiranja oružanih snaga Kosova.

„Politički lideri u Prištini doneli su jednu neutemeljenu, iracionalnu, impulsivnu odluku očajnika koja demonstrira dramatičnu neodgovornost prema svim građanima koji zive na teritoriji Kosova i Metohije i prema Albancima i prema građanima srpske nacionalnosti“, rekao je potpredsednik SPS Branko Ružić koji je prisustvovao 10. izbornoj konferenciji Pokrajinskog odbora SPS KiM.

On je uklazao da sva desavanja iz meseca u mesec imaju političku pozadinu i govore u prilog tome da moramo da demonstriramo i političku mudrost i ljubav i samopoštovanje, jer to, kako je rekao, obaveza i drzave Srbije i Vlade Srbije i SPS.

Ružić je istakao i da je Srbija nakon velikih diplomatskih pobeda u Unesku i Interpolu kao jedna mala demokratska zemlja sačuvala međunarodni pravni poredak za razliku od onih, kkao je rekao, koji promovišu pravo sile, a ne silu prava.

On je rekao i da su kosovski socijalisti jednoglasno odlučili da podrže kandidaturu Ivice Dačića za predsednika stranke na 10. Kongresu 22. decembra.

Ružić je istakao i da je SPS izdržala zub vremena i za 28 godina rada pokazala da ne samo kadrovski već i na drugi nacin moze da igra znacajnu ulogu u trasiranju svih drustvenih pravaca bilo na kom nivou vlasti.

Ružić je naveo i da su socijalisti, uprkos specifičnim i otežanim okolnostima uspeli da očuvaju partijsku mrežu na Kosovu, a da je 10. jubilarnoj konferencijiua Pokrajinskog odbora prisustvovalo 90 odsto delegata.

Sa konferencije u Leposaviću, kojoj je prisustvovao i član GO Vladimir Đukić, saopšteno je da protesti i mirna okupljanja, kao i podnošenje ostavki u institucijama Prištine predstavljaju gandijevski oblik delovanja protiv, kako kažu, suludih nastojanja albanske strane.

Kosovski socijalisti su ocenili i da je ovakav oblik otpora usmeren protiv diskriminatorskih poteza i provokacija incidenata od strane Prištine.

Delegati navode da snažno podržavaju puno jedinstvo i opstanak Srba na ovim prostorima i navode da nije potreban „puki verbalizam“ međunarodnih predstavnika već konkretne mere za rešavanje statusa Kosova i Metohije uz prihvatanje kompromisnih rešenja državnog rukovostva i Vlade Srbije.

Socijalisti su pružili i podršku angažovanju predsednika stranke Ivice Dačića u širenju istine putem diplomatskih inicijativa za nedozvoljivu nezavisnost Kosova, kao i podršku politici koju Dačić ostvaruje u nastavku reformskog kursa i jedinstva SPS.

Delegati su jednoglasno predložili da kandidat za predsednika bude Ivica Dačić, kandidate za članove Glavnog odbora SPS-a, i izabrali delegate za Deseti kongres SPS-a, saopštio je PO SPS.

(Tanjug)