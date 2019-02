Kosnet: PR da suspenduje takse i proceni partnerstvo sa SAD

PRIŠTINA – Američki ambasador na Kosovu Filip Kosnet ponovio je da SAD veruju da će suspenzija taksi na srpsku robu, i to što pre, pomoći da proces pregovora sa Beogradom krene napred.

Kosnet je u intervjuu u emisiji „Interaktiv“ KTV rekao da američka vlada veruje da je 2019. godina u kojoj bi mogao da bude postignut sveobuhvatni sporazum između Beograda i Prištine.

On je naglasio da SAD ne traže od Kosova da trajno odustanu od taksi, već da ih privremeno suspenduju.

„Snažno verujemo da će privremena suspenzija taksi, što je pre moguće, pomoći da proces krene napred. Ako se to ne dogodi postoji rizik od potpunog gubitka zamaha što će loše uticati na stanovništvo Kosova i Srbije, a i loše će se odraziti i na SAD i na EU“, rekao je Kosnet u intervju u emisiji „Interaktiv“ KTV, a prenosi Koha.net.

Kako je dodao, nije pitanje u tome da li Kosovo ima pravo da uvede takse, već u tome da li je to dobra odluka za Kosovo i za SAD.

Kosnet je istakao da je privremena suspenzija taksi jedini način da se unapredi proces dijaloga sa Beogradom.

On je rekao da SAD smatraju da je ključno da se dijalog sa Beogradom nastavi što je pre moguće.

Ambasador kaže i da SAD ne žele da postavljaju ultimatume niti da diktiraju rad kosovske vlade.

Kosnet je rekao i da Vašingtin neće uvesti ekonomske sankcije Kosovu, kako su objavili neki mediji.

„Želim da uverim građane Kosova da to nije istina. To nije način na koji se mi ophodimo prema prijateljskim zemljama kao što je Kosovo. Ono što tražimo od Kosova jeste da ima čvrsto rukovodstvo koje će donositi odluke“, rekao je Kosnet.

Ako se Kosovo bude držalo politike koja otežava ili čini nemogućim napredak u izgradnji mira, prosperiteta i pravde na Balkanu, SAD će biti zabrinute i razočarane, kaže Kosnet.

„Čuo sam da neki kosovski zvaničnici kažu da im SAD nisu više potrebne. Mislim da građani Kosova ne misle tako i da se ne slažu. Narod Kosova želi da održi bliske odnose sa SAD. Ako Kosovo odluči da to nije važno, videćemo šta će se desiti u budućnosti“, rekao je Kosnet.

On je dodao da SAD ne smatraju da je u interesu „Kosova, Srbije ili SAD“ odlaganje pregovora sa Beogradom.

„Verujemo da bi Kosovo trebalo da privremeno suspenduje takse, na određen vremenski period i iskreno, to bi dovelo do očekivanja da će Beograd preduzeti konstruktivne mere sa svoje strane“, rekao je Kosnet.

Upitan da prokomentariše to što mu je Haradinaj poslao pismo, kao i drugim ambasadorima, u kojem je pozvao na održavanje međunarodne konferencije o Kosovu, te pitanje da li će američka administracije to podržati, Kosnet kaže sada nije vreme za to.

„Mi mislimo da problem nije u procesu. Proces sastanaka između Srbije i Kosova, pod nadzorom Evropske unije u potpunosti je operativan i SAD su blisko umešane u ovaj proces, a da ne sede za stolom“, rekao je ambasador.

On je rekao da bi održavanje te konferencije moglo da dovede do uključivanja drugih strana što bi , kako je rekao, samo komplikovalo posao, prenosi Koha.

Na pitanje da li misli na zemlje kao što je Rusija, on je rekao da, između ostalog, misli i na tu zemlju.

Kosnet je juče održao sastanak sa političkim liderima u Prištini, Hašimom Tačijem, Kadrijem Veseljijem i Ramušom Haradinajem na kojem je ponovio zahtev za ukidanje taksi, a kako prenosi „Zeri“, nezadovoljan sastanakom navodno je demonstrativno napustio sastanak, a izlazeći je zalupio vratima.

(Tanjug)