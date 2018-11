Kosovski čvor u rukama – Vašingtona

Posle uvođenja dodatnih taksa, pregovarački proces pod okriljem EU je u pat poziciji i odavno je trebalo da rešenje tražimo direktno preko SAD, ocenjuje Vladislav Jovanović.

Pregovori Beograda i Prištine u Briselu u ovom trenutku nisu izvesni, jer je malo verovatno da će Kosovo poništiti trgovinske sankcije prema Srbiji. Rešenje kosovskog Gordijevog čvora je u rukama Vašingtona koji jedini ima autoritet i snagu da utiče da privremene kosovske institucije ukinu odluku o povećanju takse za 100 odsto na srpsku robu i sednu za pregovarački sto.

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović ocenio je da velike sile poput SAD i EU mogu pritiskom da izdejstvuju povlačenje odluke Prištine da na robu iz centralne Srbije uvede takse od 100 odsto. Stefanović je za TV Pink rekao da nakon poruka koje su stigle iz Vašingtona i Brisela da odluka prištinskih vlasti mora da bude povučena, očekuje da vidi konkretne korake, a ne da ostane mrtvo slovo na papiru.

„Ne može niko da me ubedi da SAD i EU ne mogu pritiskom da izdejstvuju da se povuče ova odluka. Ako bude iskrene želje velikih sila odluka će biti povučena”, rekao je Stefanović. Dodao je da Srbija „od ozbiljnih igrača” očekuje da pokušaju da reše problem koji je nastao, podsetivši da Priština krši međunarodni sporazum Cefta i upitao kako će EU da objasni da Prištini dozvoljava kršenje tog sporazuma, a da od drugih očekuje da ih poštuju.

Bivši ministar spoljnih poslova SR Jugoslavije Vladislav Jovanović za „Politiku” podseća da je Priština uvela dodatni porez svega nekoliko sati kasnije od trenutka kada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić predložio Prištini da ukine dodatni porez od deset odsto na srpsku robu, na šta je ona odgovorila povećanjem poreza na 100 odsto.

„Posle uvođenja dodatnog poreza pregovarački proces pod okriljem EU koji traje šest godina je u pat poziciji. Umesto što smo rešenje tražili preko Brisela, odavno je trebalo da to radimo direktno preko Vašingtona, s kojim je trebalo da razgovaramo i da vidimo koje su to varijante i ponuđena rešenja koja bismo mogli da prihvatimo. Ni sada nije kasno da se direktno obratimo američkoj administraciji, naš glavni pregovarač je SAD, to nikada nisu ni bili Albanci”, kaže Jovanović.

Smatra da je lakše postići kompromis s SAD, jer, kako kaže, ako je njoj stalo da bude postignuto obostrano prihvatljivo rešenje, treba očekivati da budu izdašniji u svojim ponudama i da ne budu zatvoreni kao što su bili u proteklih 20 godina.

„Amerikanci moraju da uvaže da postoje interesi drugih na Balkanu pre svih Rusije, Turske i Kine i da je upravo zato njihov interes da se sa nama nagode. Sve što bi se dogovorili, Albanci bi kasnije primenili na terenu. Ukoliko to ne uradimo imaćemo probleme kao i sada jer je očigledno da Albanci opstruiraju postizanje kompromisa i za taj svoj potez su instruisani od SAD, ali ne direktno već preko drugih država koje sprovode njihove namere”, ističe Jovanović.

Docent na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci Jelena Vukoičić takođe nije optimista da će biti nastavljen dijalog Beograd i Prištine i kao razlog navodi izbore za Evropski parlament u maju sledeće godine. Za naš list ocenjuje da je nastavak dijaloga u ovom trenutku malo izgledan i ne vidi osnova da očekuje bilo kakav pomak u narednih nekoliko meseci.

„Dok se ovi izbori ne završe bojim se da se ništa značajno neće događati, jer ova politika Prištine nije samo njihova već i onih zemalja koje stoje iza njih, pre svih Amerike. Problem je što je sadašnja briselska administracija više puta isticala da ovo pitanje želi da se reši u njihovom mandatu. To ne znači da Brisel stoji iza sadašnjih poteza Prištine, ali privremene kosovske institucije rade ono što EU administracija govori. Oni žele da što pre bude potpisan pravno obavezujući sporazum koji podrazumeva apsolutnu ’pobedu’ Albanaca i kapitulaciju Srbije”, kaže za „Politiku” Jelena Vukoičić.

Vladislav Jovanović ne misli da će potrajati trgovinski rat, ali očekuje da će biti još izleta takve vrste koji su dozirani da se vidi srpska snaga i koliko smo spremni da idemo u tom otporu i prihvatanja nemogućih uslova. Kaže da će zapad „podsetiti” Beograd da imamo još nekoliko potencijalno ranjivih tačaka koje mogu da aktiviraju i kao primer navodi ponašanje Sulejmana Ugljanina u raškoj oblasti.

Moskva: EU da utiče na kosovske vlasti

Evropska unija mora da utiče na kosovske vlasti i da postigne trenutno ukidanje taksa na robu iz centralne Srbije i BiH, saopštilo je juče rusko Ministarstvo inostranih poslova, koje podseća da je Kosovo, kršeći svoje obaveze proistekle iz sporazuma o slobodnoj trgovini, odlučilo da uvede takse od 100 procenata na robu iz centralne Srbije i BiH, prenosi Tas.

„Ovde se radi zapravo o tome da Priština započinje trgovinski rat sa Prištinom u skladu sa politikom etničkog čišćenja, s obzirom da srpsko stanovništvo u pokrajini zavisi u velikoj meri od robe iz centralnog dela Srbije”, ističe ruski MIP. „Primetno je da Priština ne krije činjenicu da je to osveta za prethodni poraz kada je Generalna skupština Interpola odbacila zahtev da Kosovo uđe u tu organizaciju”, dodaje se u saopštenju ruskog MIP-a koji ukazuje i na uzdržan odgovor Beograda na ovaj razvoj događaja i želju da se tenzije smanje.

(Dejan Spalović, „Politika“)