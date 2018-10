Kostić: Pokrenuti novi unutrašnji dijalog o Kosovu

BEOGRAD – Predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) Vladimir Kostić izjavio je da je potrebno pokrenuti novi dijalog o Kosovu, sa većim stepenom tolerancije, koji ne bi bio javan, i u kojem bi Akademija dala stručnu i naučnu podršku, dok bi političku odluku trebalo da donesu institucije političkog sistema.

Predsednik SANU je, u Prešingu TV N1, istakao da Akademija nije partijska organizacija u kojoj bi se, po principima demokratskog centralizma, izglasao stav o Kosovu kojeg bi se svi kasnije držali, ali da bi, ukoliko bi morao da oceni šta je preovlađujuči stav u SANU, rekao da to nije ni primitivni patriotizam, ali ni olako brisanje papirom ljudi koji žive na Kosovu i kulturnog nasleđa koje tamo imamo.

Kostić je naveo da se Akademija kontinuirano bavi Kosovom, i da je svoje učešće u unutrašnjem dijalogu stavila na papir.

“Moje mišljenje ne mora da bude tačno, ali sam ga izrekao sa punom odgovornošću i treba da ostane zapisano”, kazao je Kostić precizirajući da je on lično protiv statusa kvo, jer po njegovom mišljenju, on ne ide u prilog Srbiji.

Prema njegovim rečima, unutrašnji dijalog, međutim, nije dao rezultate, a ključnu ulogu je, kako je rekao, odigrala hipokrizija. Učesnici dijaloga su se, primetio je Kostić, takmičili u patriotizmu, izgovarajući mantre čak i bez iznošenja elemenata osnovnih sumnji.

Kostić je dodao da je pritom stepen tolerancije u ovakvoj vrsti dijaloga trebalo da bude apsolutan, a on je, kako je ocenio, izostao sa obe strane i ušlo se u okamenjeni prostor u kojem je sam dijalog postao apsolventan.

Stoga bi, prema njegovim rečina, trebalo pokrenuti novi dijalog, koji ne bi bio javan u kojem bi Akademija mogla da da stručnu i naučnu podršku, dok bi političku odluku donele institucije političkog sistema. Dodaje je, s druge strane, da gledajući današnju Skupštinu, ima određenu skepsu da ta institucija ima kapacitet da se međusobno sasluša o Kosovu.

“Bojim se da bi to postalo takmičenje političkog nadgurnjavanja (…) U svim ovim diskusijama imam utisak da politički akteri – pljuvaće me, i treba da me pljuju – više razmišljaju o sebi, nego o Srbiji. Hajde da stavimo Srbiju na prvo mesto”, kazao je on.

Na pitanje da li zna šta predsednik Srbije Aleksandar Vučić podrazumeva pod pojmom razgraničenje, Kostić je rekao da čak ni površno ne zna i da bi trebalo razjasniti značenje, ali i posledice upotrebe tog termina.

“Danas sam čuo Aleksandra Vučića da je svoj predlog izrekao u Briselu, a da to nije prihvaćeno. Bojim se da to ovde nije objašnjenjo do kraja. Narod nije rekao poslednju reč, a nije ni mogao ni da kaže, jer nema elementarne informacije”, ukazao je predsednik SANU.

Istakao je da se predsednik Vučić prema Akademiji uvek ponašao pristojno, ali da bi trebalo da poseti SANU ili da ih pozove na razgovor kako bi čuli njegov predlog o Kosovu i kako bi saslušali jedni druge šta ko o čemu misli.

“Da li Srbija zna šta hoće, kuda ide i šta su crvene linije? Bojim se da ne zna. Trebalo bi da se počne sa novim razgovorima, sa nekakvom većom energijom međusobne tolerancije”, predložio je on.

(Tanjug)