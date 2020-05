Kostić za NIN: A da možda ipak počnemo da razgovaramo

Predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) Vladimir Kostić naveo je da uvidja da je autoritarnost politike i urušavanje institucija ugrozilo demokratiju u Srbiji, do mere, kako je ocenio, da su gradjani ostali bez demokratske kondicije i vere u institucije, višepartijski politički život i smisao ličnog učešća u njemu.

Kostić je pozvao da „konačno“ otpočne dijalog u Srbiji kako društvo ne bi „po nekom zlokobnom pravilu ponavljalo iste zablude i greške“.

On je u autorskom tekstu za nedeljnik NIN naveo da piše zato što ga uznemirava osećaj da društvo u Srbiji upravo ulazi u „spiralu nasilja“ i da ono sa neprihvatljivom ravnodušnošću i neodgovornošću posmatra „sevanje povremenih varnica“.

Kazao je da se politički diskurs u Srbiji uglavnom zasniva na negativnom otklonu od „drugog koji su pakao“.

„Iscrpljeni od podela, mi ih i dalje kompulzivno ponavljamo, a naše podele obično teže da budu konačne. Nema nevinih, ali je opšte mesto da je odgovornost prvenstveno u rukama onih koji su na vlasti jer su i instrumenti zaplitanja i rasplitanja najvećim delom u njihovim rukama“, rekao je on.

Govoreći o preovladjujućoj političkoj atmosferi, Kostić je naveo da se: „dugo i sa čudnovatom energijom obrušavamo na institucije i pojedince i potom se čudimo što je prostor oko nas prilično opustošen, sem prisustva političkih lidera koji će nas, kad već nema institucija i sistema, izvesti iz ćorsokaka“.

Naglasio je da društvo u Srbiji kao „kompulzivnu neurozu“ ponavlja upornu i aktuelnu personalizaciju vlasti u „figurama vodja“.

„Odakle to da ponavljano svoju političku energiju oportuno poklanjamo ideji političkog mesijanstva i pristajemo da verujemo u misije koje pripisujemo ‘deus ex machina’, odakle ideja da nam je za plodove gradjanske emancipacije, barem u početku, potreban apsolutizam ‘prosvećenog’ vodje“, upitao je on.

Dodao je da svako lično „grupisanje vlasti i utiacja“ po pravilu uzrokuje „imobilizaciju institucija i ličnosti, bekstvo od odgovornosti, nepreduzimanje i mentalnu lenjost, utapanje u beskrajne političke intrige“ onih koji „kličući vodji pripremaju svoju apostazu“.

„Obožavanje, iskreno ili neiskreno, medvedja je usluga i samom vodji“, ocenio je on.

Kako je naglasio, tim razmišljanjem on nikoga ne oslobadja lične odgovornosti, već pokušava da ukaže da nešto ne valja u većinskom shvatanju demokratije, politike i sistema, političkim rutinama u Srbiji i u domaćem doživljaju vrednosti.

(Beta)

