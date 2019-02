Kostreš: LSV se ne svrstava

NOVI SAD – Generalni sekretar opozicione Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Bojan Kostreš kazao je da ta partija učestvuje u građanskim protestima koji se odvijaju u Srbiji, ali i da ne želi da se svrsta ni na jednu stranu u, kako je rekao, pokušaju stvaranja bipolarnog sistema.

„Dobijamo „batine“ i sa jedne i sa druge strane. Nismo ni sa Vučićem ali ni sa ostatkom opozicije koja kaže – ako niste sa nama onda ste sa Vučićem“, rekao je Kostreš za RTV1.

Prema njegovim rečima, Srbiji je potreban snažan građanski front i kako kaže, „nije istina da svi moramo biti saterani u isti tor“.

On je istakao da poštuje ljude koji govore na protestima, ali i naveo da nije dobro da te ljude guraju u prvi plan lideri Saveza za Srbiju jer, smatra, nemaju hrabrosti da se obrate građanima.

„Ima puno ljudi koje poštujemo u SzS, ali mi tu ne vidimo jasan program, treba li Srbija da bude deo evroatlantskih ili evroazijskih integracija, da li poštujete Briselski sporazum ili ste za zamrznuti konflikt“, naveo je Kostreš.

Dodaje da se njegova partija zalaže za priznavanje realnosti na Kosovu, a to znači da je Kosovo faktički nezavisno od Srbije.

„Zamrznuti konflikt je jedino interes ruske politike“, kazao je on, napominjući da dok se ne potpiše pravnoobavezujući sporazum sa Prištinom postoji mogućnost za eskalaciju situacije.

LSV se takođe, dodaje, snažno zalaže za „evroatlantske integracije bez ikakvog uslovljavanja“, vrednosno integrisanje u Evropsku uniju, što, kako kaže, podrazumeva i uvođenje sankcija Rusiji.

(Tanjug)