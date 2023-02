Kovačević (NOVA D2SP): Ministarka poljoprivrede priča o eAgraru a staje prazne

Predsednik Nove – Da se struka pita (Nova – D2SP) Vladimir Kovačević saopštio je danas da su, dok ministarka poljoprivrede priča o eAgraru – staje prazne, ocenivši to kao demagogiju i novi pokušaj Srpske napredne stranke (SNS) da se stočari prevare.

Povodom jučerašnjeg skupa ministarke poljoprivrede sa stočarima Mačve u Bogatiću, Kovačeviće je u saopštenju naveo da je bio dominantan „utisak ubeđivanja stočara da se agrarna politika piše od početka njenog službovanja“.

Dodao je i da ministarka nije bila spremna da objasni štetu koju je, kako je ocenio, nestručnim radom napravio njen prethodnik Branislav Nedimović, takođe kadar SNS-a.

„Neubedljiv je bio nastup ministarke po pitanju razrešenja lošeg statusa srpskog stočarstva po pitanju mleka, krupne stoke, svinjarstva i pogrešnog pristupa revitalizaciji ovog važnog a uništenog sektora za život građana Srbije“, navodi se u saopštenju.

Kovačević je naveo da je „za ministarku od velike važnosti uvođenje eAgrara“ koji će, kako je ukazao,“ izgleda postojati bez stočarstva u agraru“.

Pitao je ministarku i „ko je uništio srpskog stočara i ko to treba da dâ novac srpskih građana Ministarstvu poljoprivrede i srpskom stočaru? i “ Da li je to Vlada? Ili možda predsednik?“.

„Da li sudbina stočara treba da zavisi od položaja ministarke poljoprivrede u toj vladi?“ i “ Da li za srpskog seljaka nema novca, a za nacionalni stadion ima?“, takodje su Kovačevića pitanja za ministarku poljoprivrede.

On je u saopštenju naveo da je ministarka kazala „da će je zbog povećanja subvencija za mleko to koštati umesto četiri milijarde sada 12 milijardi“ ali da “ nju neće to koštati ništa, jer je ona činovnik države“.

Ocenio je i da „zbog nerazumevanja i nestručnosti“ raspored budžetskih sredstava za agrar uvek ostaje nedovoljan.

Prema njegovim rečima, jučerašnji sastanak je „bio pokušaj da SNS, “ uz pomoć nežnijeg pola izgladi odnose sa stočarima“, koji su, kako je naveo, pred nestajanjem, novim obećanjima i šarenim lažima.

„Ostaje samo nada da će ostati od stočarstva nešto da može da se popravi dok Nova – D2SP dobije priliku da odgovara za rad Ministarstva poljoprivrede“, dodao je Kovačević.

(Beta)

