Kovačević: Oročiti proteste do 9. maja i postaviti konkretne zahteve

Potpredsednik Narodne stranke Siniša Kovačević izjavio je da bi proteste koji se šire Srbijom trebalo reorganizovati i oročiti do 9. maja – Dana pobede nad fašizmom, kada bi ljudi iz svih gradova došli u Beograd i postaviti jasne zahteve predsedniku Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandru Vučiću.

„Jasni zahtevi bi mogli da budu ostavka Vučića i čitavog rukovodstva RTS-a i raspisivanje novih konkursa za nacionalne frekvencije, pa da vidimo. Ako ima nameru da na sopstveni narod izvede tenkove i policiju, a to smo već videli, onda neka udje u istorijske čitanke kao neko ko je pustio krv gradjana Srbije po beogradskim trotoarima da bi ostao na vlasti“, rekao je Kovačević u emisiji „Skeniranje“ na Jutjub kanalu „Hemcast“.

Kovačević je naveo da će ljudi koji protestuju „zimsku obuću zameniti prolećnom, pa će onda ući u japanke“, i upitao dokle da se šeta.

„Mora da postoji dan D i da se kaže ‘vidi, prijatelju, zemljače, rodjače, predsedniče – ovo su uslovi, imaš rok do tada i tada, a ako to ne uradiš do roka, eto nas u Beogradu ispred Predsedništva’. Koren svih zala je na Andrićevom vencu, odatle se kuga raširila“, dodao je Kovačević.

Kovačević je rekao da bi proteste trebalo reorganizovati i dati im drugu dramaturšku formu, a onda će postati kreativniji i konzistentniji u političkom smislu i biće efikasniji.

On je upitao zašto funkcioneri i članovi opozicionih stranka ne bi mogli da govore na protestima i da li bi članovi stranaka „trebalo da nose žutu traku oko ruke“.

„Kome je to potrebno? Recimo, da ja ne mogu da govorim negde jer sam potpredsednik Narodne stranke ili idiotizam tipa ‘treba formirati telo koje će kontrolisati opoziciju’. Kako to zamišljaju, kao neki politički sinod koji će reći ‘ne možeš da sada govoriš na televiziji, jer prošli put nisi dobro govorio’? Budalaštine“, rekao je Kovačević.

„Ko čini taj savet mudraca i kako će oni kontrolisati opoziciju – sedeti na sednicama predsedništava i ‘lupati recke’ ko je dobro govorio, a ko ne“, naveo je Kovačević.

Kovačević je istakao da i u opoziciji ima diletanata, političkih neznalica i političkih analfabeta.

„Odakle nekima pravo da registruju nešto što je pojedinačna svojina, nešto što je autorsko pravo Nikole Koja? On je autor slogana ‘Jedan od pet miliona’, a ako ćemo grupno, onda je to svojina svih nas koji protestujemo. Ovo je plebiscitarni bunt svih ljudi kojima je voda došla do donje usne i poslednji pokušaj da se od Srbije napravi pristojna zemlja sa jakim institucijama“, rekao je Kovačević.

(Beta)