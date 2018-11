Kovačević: Politički pritisak na Srbiju i kršenje zakona

BEOGRAD – U eventualnoj odluci da Elektromreža Srbije ostane bez dela energetske mreže na severu Kosova i Metohije, nema ni „e“ od energetike, već je reč o još jednom političkom pritisku na našu zemlju i kršenju zakona, izjavio je predsednik Nadzornog odbora EPS-a prof. dr Branko Kovačević.

Na pitanje da li bi moglo da dođe do najgoreg scenarija za Srbe sa severa Kosova da ostanu u mraku i bez grejanja, Kovačević je za Politiku rekao da Albanci na Kosovu nemaju stračnjake koji bi to umeli tehnički da izvedu i ostave Srbe bez električne energije.

On podseća da je, kada se u Briselu pregovaralo o energetici, rečeno da će postojati dva preduzeća za prenos srtruje.

Jedno je trebalo da formira Zajednica srpskih opština, na koju se čeka pet godima i koju, kako kaže šef diplomatije Ivica Dačić, više niko ni ne spominje. A ako nema ZSO, nema ni srpskog preduzeća za prenos struje, kazao je Kovačević.

Kovačević je uveren da ovih problema ne bi bilo da se na vreme rešilo pitanje srpske imovine, pre svega jezera Gazivode i trafostanice „Valač“, koji su srpski i koje nikako ne treba predavati Albancima na upravljanje, pogotovo ako se zna da se svi energetski objekti održavaju parama iz Srbije, navodi list.

Upravo je trafostanica „Valač“ u opštini Zvečan rekonstrisana, jer je reč o postrojenju koje obezbeđuje energetsku sigurnost stanovnicima tog dela pokrajine. Upravo do „Valača“, a od Novog Pazara, ide dalekovod koji sever Kosmeta snabdeva strujom, a sve je to plaćeno parama Srbije i to Brisel dobro zna, podvukao je Kovačević.

Politika prenosi da izvor upućen u elektroenergetske odnose Srba i Albanaca kaže da Srbe na severu pokrajine može da zadesi i najgori scenario, a to je da ih Albanci isključe sa mreže i ostave u mraku.

Ukoliko otmu pravo na prenos električne energije na visokom naponu kosmetski operater bio bi u situaciji da se surovo poigra sa Srbima, tako što će im, kad god mu se ćefne, reći da za Srbe nema struje. Kada je u pitanju niski napon, rešenje je formiranje ZSO, odnosno formiranje kompanije na severu Kosova koja bi Srbe snabdevala električnom energijom, naveo je list.

