Kraj prijateljstva Tačija i Veseljija

Izjave predsednika DPK Kadrija Veseljija u vezi s deportacijom šest turskih državljana, zatvorilo je epohu prijateljstva između njega i Hašima Tačija.

To piše prištinski dnevnik „Gazeta Blic“ i dodaje da je to prijateljstvo trajalo dve decenije.

Prema saznanjima lista, konačan razlaz u odnosima bio je jasan danas kad je Tači napustio sastanak predstavnika administracije u Prištini.

Na sastanku, kojem su još prisustvovali Ramuš Haradinaj, Bedžet Pacoli, Fatmir Ljimaj i Kadri Veselji, Tači je nakon samo nekoliko reči u vezi s poslednjim zbivanjima na Kosovu i Metohiji, a posebno nakon onoga što se juče desilo u vezi s izručenjem turskih državljana, napustio sastanak.

List navodi da je to treći „razlaz“ Tačija i Veseljija u poslednja tri meseca.

Najpre je uzrok sukoba bio Specijalni sud, kada je Veselji istupio protiv inicijative Tačija, zatim se razlaz produbio početkom ove sedmice kada se ispostavilo da je upravo Tači i to sam doneo odluku o hapšenju Marka Đurića, a onda je usledila deportacija državljana koje traži Turska.

List navodi da je zbog svega došlo i do verbalnog sukoba njih dvojice, te podseća da su sukobi počeli još kad je Tači izašao iz DPK, a Veselji do danas nije uspeo da postane lider partije.

List prognozira da će to možda dovesti do cepanja DPK na dve frakcije, pa bi, kako navodi, u jednoj grupi bili oni koji će nastaviti da prepoznaju Tačija kao „de facto“ predsednika, a među kojima Veselji nije uspeo da se konsoliduje kao lider, a u drugoj bi ostali oni oko Veseljija, a to su uglavnom njegovi bivši saradnici iz bivšeg ŠIK-a.

(Tanjug)