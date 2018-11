Krajem nedelje počinju hladnoća, mraz i sneg

BEOGRAD – Do kraja nedelje u Srbiji će vreme biti znatno hladnije, a kako su rekli meteorolozi, danas je poslednji sunčan i topao dan u novembru.

Od jučerašnjih i današnjih 15 do 20 stepeni u Srbiji, već sutra u Srbiji se očekuje promenljivo oblačno i hladnije vreme u odnosu na prethodne dane, uz umeren do pojačan severozapadni vetar.

Meteorolog sajta „Weather2umbrella“ Đorđe Đurić kaže za „Blic“ da u ponedeljak sa juga stiže naoblačenje koje će doneti kišu i sneg.

„Tog dana će biti dosta hladno. Dnevna temepratura biće od 4 do 8 stepeni. Sigurno je da će u ponedeljak biti padavina na jugu i istoku Srbije. Uveče je moguć slab sneg. Nakon toga, sledeća dekada novembra biće dosta hladna, odnosno znatno hladnija od dosadašnjeg dela novembra. Imaćemo zimske temperature. One će se kretati tek koji stepen iznad 0 i to posle 20. novembra“, rekao je Đurić.

Govoreći o narednim danima, Đurić navodi da nas već sutra očekuje promenljivo oblačno vreme i hladnije u odnosu na prethodne dane, uz umeren do pojačan severozapadni vetar.

Prema sadašnjim prognozama, od ponedeljka će slabog snega biti uglavnom u planinskim predelima, mada će postojati uslovi da on ponegde padne i u nižim krajevima.

„Biće veoma hladno, jer će Srbija tokom treće dekade novembra biti pod uticajem ledene vazdušne mase iz Sibira. Od 20. novembra ujutru će biti mrazeva, a maksimalne temperature biće, tokom pojedinih dana, oko 5 stepeni, a ponegde koji stepen iznad 0. Istovremeno, iznad severnih i severozapadnih predela Evrope i Skandinavije nalaziće se snažan anticiklon, koji će omogućiti prodor ledenog vazduha iz Sibira, sa severoistoka prema jugu i preko našeg područja“, rekao je Đuric.

Prema njegovim rečima Sredozemno more će „odreagovati ciklonom“ i doneće Mediteranu obilnije padavine.

Kako kaže, u nešto blažem obliku one će zahvatiti uglavnom južne i centralne predele naše zemlje.

