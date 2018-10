Kritika medija je ok, ali je laž neprihvatljiva

BEOGRAD – Dobro je da postoje kritički nastrojeni mediji, ali je laž neprihvatljiva, rekao je predsednik Aleksandar Vučić i dodao da nikada neće ugroziti funkcionisanje medija koji vode otvorenu kampanju protiv njega.

On je dodao da je dobro i zdravo da postoji takvi mediji, ali da ljudi dobro znaju da razlikuju istinu od laži.

„Nikada neću da ugrozim funkcionisanje onih medija koji vode otvorenu kampanju protiv mene kao predsednika i protiv države. Mislim da nam oni daju energiju i injekciju da nastavimo još snažnije da se borimo“, rekao je Vučić za TV Pink.

Upitan da prokomentrariše stanje na medijskoj sceni i to što Zoran Kesić, Dragoljub Petrović i Ivan Ivanović nisu došli da zajedno gostuju u emisiji Studija B sa Draganom J. Vučićevićem, on je rekao da je opozicija isto tako njemu govorila da ne sme u Skupštinu Srbije, a da ih je on pobedio u svakom skupštinskom duelu.

„Meni su govorili da ne smem u Skupštinu Srbije, a bio sam najviše od svih predsednika vlade proporcionalno vremenu koje sam proveo na tom mestu. Najviše od svih predstavnika Vlade sam proveo u duelu sa njima u Skupštini i svaki put sam ih pobedio u duelima u Skupštini“, rekao je Vučić.

Dodaje da je jedan od tih novinara rekao kako mu Vučićević nije kolega.

„Možda i nije, možda nisu ista kategorija, jer Vučićević prodaje novine u 110.000, a on u 4.000 primeraka, sa svim onim što besplatno šalje po ambasadama“, zaključio je on.

(Tanjug)