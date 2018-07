Kroz EI sprovodimo održivi razvoj i poboljšavamo život

NOVI SAD – Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović i potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević otvorili su danas konferenciju na kojoj je predstavljen projekat “Revitalizacija navigacione infrastrukture kanala Begej”, koji je finansiran iz Interreg – IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija.

Ukupna vrednost projekta je oko 14 miliona evra, od čega Evropska unija daje blizu 12 miliona evra bespovratnih sredstava, a planirano je da projekat bude završen do avgusta 2021. godine.

Ministar Joksimović poručila je da je danas dobar dan za razumevanje građana Srbije zbog čega je važan proces evrointegracija i koje su koristi od tog procesa i dodala da se ne radi samo o novcu, koji jeste važan, pogotovo kada je bespovratan, kao u slučaju naše zemlje koja je kandidat, ali nije najvažniji.

“Najvažnije je da mi prepoznamo naše potrebe, posebno na lokalnom nivou, da prepoznamo naše potencijale, da prepoznamo šta je ono što je supstanca našeg budućeg održivog razvoja i regionalnog i ukupnog, a ne da stalno govorimo o tome kako smo nedovoljno razvijeni i kako je nedovoljna pažnja centralne vlasti prema određenoj regiji ili lokalu”, kazala je Joksimović.

Navodeći da pored političkih uslova, suštinu evropskih integracija čini projekat održivog razvoja, Joksimović je kazala da je cjil da Srbija u procesu pridruživanja preuzme sve što može pomoći održivom razvoju, kako bi svaki građanin, u svakom delu Srbije osetio konkretan napredak u kvalitetu života.

Dodala je da je važno i novo zapošljavanje, kao i stabilna makroekonomska situacija, da bi se govorilo o boljem životu i istakla da se kvalitet zivota meri i dostupnošću svega onoga što jesu ciljevi održivog razvoja, a to znači i dostupnost dobre pijaće vode i sanitarrne i komunalne infrastrukture…

“U tom smislu, ovakvi projekti koji su finansirani iz bespovratnih sredstava EU na najbolji način nam šalju poruku zašto smo u procesu evrointegracija i kako i mi kao drugi koji su pre nas ušli u EU možemo i moramo da na dobobit građana iskoristimo ove mogućnosti”, kazala je i dodala da je to obaveza i da u vezi toga nema kompromisa iz razloga što lokalne samouprave, koje će u budućnosti biti nosilac najvećeg dela reformi, moraju sada da se vežbaju i nauče kako da koriste potencijale koje imamo.

“U svakom gradu Srbije imamo potencijale koji su neiskorišćeni. Mi moramo prvo da naučimo da prepoznamo šta su naši potencijali, a da onda pokažemo gde je novac koji nam je na raspolaganju i da ne tražimo samo iz budžeta”, navela je.

Govoreći o projektu, Joksimović je podsetila da Srbija ima projekte prekogranične saradnje sa Bugarskom, Mađarskom, BiH, Crnom Gorom, Makedonijom i Hrvatskom, te da je ovo drugi strateški, od za sada ukupno 32 projekta, u okviru prekogranične saradnje sa Rumunijom.

Kazala je da sa Rumunijom u periodu od 2014. do 2020. godine postoji 88 miliona evra bespovratno za projekte u pograničnim oblastima i istakla da je ovaj projekat jedan od dva strateška koji je urađen u prekograničnoj saradnji.

Podsetila je da je prvi projekat sa Rumunijom regionalni centar u opštoj bolnici u Požarevcu za ranu dijagnostiku i prevenciju malignih bolesti u vrednosti od 12 miliona evra.

“Ovo je drugi strateški projekat iz ove prekogranične saradnje, a to je revitalizacija i osposobljavanje Begeja da bude deo potencijala za održivi razvoj ovog dela Vojvodine. Radiće se dve prevodnice, biciklistička staza koja će voditi iz Srbije do Rumunije u dužini od 40 kilometara, drenaža rečnog korita Begeja. Prema tome, doći ćemo do toga da Begej za četiri godine bude ponovo jedna plovna reka, koja će po ekološko prihvatljivim standardima biti transportna, dati mogućnost povezivanja ljudi i razviti održivi ekoturizam”, kazala je Joksimović.

Potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević naveo je da će uz pomoć ovog projekta, nakon 60 godina, Begej biti plovan, te da je izgradnja u okviru projekta 40 kilometara biciklističkih staza.

“Jedan od značajnih segmenata rada Pokrajinske vlade jeste prekogranična saradnja. U prethodne dve godine ova Vlada je na ovaj način obebedila finansiranje 21 projekta u ukupnoj vrednosti od 45 miliona evra. S obzirom da je naš osnovni cilj ubrzani razvoj Vojvodine u sklopu brzog ekonomskog razvoja Srbije, verujem da je ovo veoma značajan instrument koji pomaže ostvarenju ovog cilja”, kazao je Milićević.

Dodao je da će zajedno sa Vladom Srbije nastaviti da rade na tome da broj projekata koji se na ovaj način finansiraju bude što veći, kako u ekonomskom, tako i u brojčanom smislu, što je, kaže, značajno i za Srbiju u celini, ali i za lokalne samouprave.

Partneri na projektu su Administracija rečnog basena Banat iz Rumunije, Županijski savet Timiš iz Rumunije, Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu iz Srbije i Javno vodoprivredno preduzeće “Vode Vojvodine”.

Zoran Gregorović iz “Voda Vojvodine” kazao je da je od izuzetne važnosti to što će Begej ponovo postati plovan jer se time obezbeđuje prekogranična saradnja u turizmu, transportu, popravlja se infrastruktura i stvaraju se uslovi za kvalitetniji život celog tog regiona.

Adrian Luput iz Županijskog saveta Timiš iz Rumunije kazao je da zajedno sa ostalim partnerima na projektu želeli da revitalizuju Begej i dodao da se nada će na kraju 2021. godine moći da se govori o plovidbi prvog broda iz Zrenjanina do Temišvara i obratno.

(Tanjug)