KTV: Nismo protiv Haradinaja, mi smo protiv Vučića

PRIŠTINA – Predsednik vlađuće DPK i predsednik parlamenta, Kadri Veselji, protivi se rekonstrukciji vlade u kojoj ne bi bio Ramuš Haradinaj, kao i pritiscima koji se na aktuelnog premijera privremenih prištinskih institucija vrše zato što ne želi da ukine takse nametnute na proizvode iz Srbije.

„Rekao sam nemojte vršiti pritisak na Ramuša, ja sam predlagač te mere… Nismo mi ovde da njega nadmudrimo nego smo tu zajedno sa premijerom da budemo što jači, mi smo protiv Aleksandra Vučića“, rekao je Veselji sinoć u emisiji Rubikon na KTV.

U Prištini se ovih dana špekuliše da bi aktuelna vlada mogla biti rekonstruisana i da u njoj više ne bi bilo Haradinaja, čiji stav o taksama šteti odnosima Prištine i SAD, a kao mogući novi partneri u koaliciji pominju se opozicione DSK Ise Mustafe i SDP Spenda Ahmetija.

Veselji, međutim odbacuje tu mogućnost i ističe da želi da aktuelna vlada ostane do kraja mandata.

Kako je prenela Koha, Veselji je rekao i da neće biti predsednik parlamenta ako bude formirana nova vlada koja ne bi radila za, kako je naveo, „interese zemlje“.

Upitan da li bi Mimoza Kusari-Ljilja iz Alternative dobila podršku njegove DPK za premijera u novoj vladi, Veselji kaže da ne zna da li je postojala takva ideja.

„DPK je dao mnoge premijere“, rekao je i ponovio da smatra da ova vlada trebalo da preuzme odgovornost i suoči se sa Beogradom o pitanju Kosova.

„Oni (Beograd) nas blokiraju, ali su barem bili ošteni i pokazali da žele moć“, rekao je Veselji.

Veselji se protivi i korekciji granice sa Srbijom, jer, kako kaže, ne želi Republiku Srpsku na Kosovu, te najavio „ujedinjenje Mitrovice“.

„Moj stav je jasan: nema lakih ili teških korekcija. Mitrovica je jedna i biće jedna, jer to žele građani ove dve opštine.

Šef DPS kaže da se ne plaši Srbije, već SAD.

Priština se, prema njegovim rečima može povinovati SAD, ali se neće, kako je rekao predati Srbiji.

Otvoren je, dodao je, za svaki predlog o taksama koji bi, kako kaže, trebalo da bude u najbolje interesu Kosova.

„Rešenje se mora naći u korist Kosova i saveznika Kosova. Najvažnija od svih nas je država Kosovo. Nema vlade, nema mandata, nema parlamenta važnijeg od ove zemlje. Isto misli i Haradinaj“, rekao je.

On nije precizirao kada bi nametnute takse mogle biti ukinuti, ali i da veruje da će njegov predlog, suspenziji taksi na 120 dana, uskoro stupiti na snagu.

Taj korak, prema njegovim rečima, treba preduzeti da bi dijalog s Beogradom bio nastavljen.

„Vlada nikada neće pasti zbog zahteva Srbije i zbog taksi. Haradinaj je zabrinut, ali ne mislim da je populista“, rekao je Veselji i dodao da je ono o čemu govori je da Priština treba da sluša SAD, koje žele da zaustave ruski uticaj na Balkanu. „Makedonija i Crna Gora su u NATO-u, mi nismo, hajde da se svi okupimo protiv Srbije“, rekao je on.

On je dodao da se nada da više nema potrebe za ratom na Kosovu, ali da je on lično spreman da se suoči sa Srbijoim.

„Ja ću se suočiti sa Srbijom kao što sam se suočio pre 20 godina. Inshalla (Ako da Bog) više neće biti borbe. Jedanaesta godišnjica nezavisnosti je upravo završena. Sačuvaj bože da Srbija probije granicu Kosova, ne verujem da bih mogao da ostane kod kuće. Ne želim Gospode bože da se to desi, bolje da ja onda nastradam nego vojnik KBS“, rekao je Veselji.

Veselji kaže i da ni na koji način ne želi da udovolji željama Srbije i da nijednim svojim gestom neće destbilizovati stanje na Kosovu.

„Nisam u politici da se takmičim u tome da li je jači Hasim, Isa ili Ramuš, ja sam samo protiv Vucića”, poručio je Veselji.

(Tanjug)