Kuoči za Tanjug: Donacije koje je KBS do sada primio nisu bile u oružju

BONDSTIL – Komandant KFOR na Kosovu i Metohiji Salvatore Kuoči izjavio je, u vezi sa nedavnim nemačkim donacijama Kosovskim bezbednosnim snagama (KBS), da „nije u toku“ sa odlukom Berlina da početkom novembra donira opremu vrednu dva miliona evra kampu za inovacije i obuku u Prizrenu, inače bivšem kampu nemačkog kontingenta KFOR, ali da svaka država koja ima trupe u KFOR „sigurno da ima“ obavezu da ga informiše, ukoliko je donacija u oružju.

„Ali, sve do sada, barem koliko se ja sećam, to (donacija u oružju) se nije desilo, sigirno se nije desilo tokom mog mandata. Dakle, tokom celokupnog perioda koliko sam ovde kao komandant KFOR, nije se nikada desilo da neka zemlja (sa trupama u KFOR), koja je i članica NATO, donira oružje i borbenu opremu KBS. Do sada su donirana i KBS je kupovao vojna sredstva koja sigurno nisu opremljena oružjem“, rekao je Kuoči i dodao da su barem informacije koje on poseduje.

(Tanjug)