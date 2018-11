Kurc: EU da podrži rešenje, a ne da bude smetnja dogovoru

BEOGRAD – Austrijski kancelar Sebastijan Kurc izrazio je danas uverenje da je moguće doći do rešenja kosovskog pitanja u dijalogu Beograda i Prištine i naglasio da je stav austrijske vlade da treba podržati svaki sporazum koji vodi ka dugoročnom rešenju.

Kurc je, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, rekao da zvaničan Beč smatram da, ako se dođe do sporazuma koji dugoročno može da obezbedi mir, neće stati na put tom dogovoru.

„Mi ćemo ga podržati. To je stav Vlade. Kako se meni čini, to je i većinski stav u EU. Ne može biti zadatak EU da u ovako ključnom procesu bude smetnja, već mora biti podrška. Ali smo svesni toga da je dug put do zajedničkog sporazuma“, odgovorio je Kurc na pitanje koja je crvena linija za Beč u postizanju dogovora Beograda i Prištine, u vezi inicijativa za korekcijama granica.

Austrijski kancelar je naglasio da je presudno da se dijalog ne samo nastavi, već i da dođe do uspešnog završetka.

Apelovao je na stanovništvo da podrži sve političare koji žele da se upuste u taj put.

Prema njegovim rečima, postoji jedinstvena prilika da se problem reši i istorija ostavi iza nas.

Kurc je podsetio da je pristup EU moguće realizovati samo ukoliko dođe do rešenja kosovskog pitanja.

„To je osnovni preduslov. Sasvim je presudno da se taj dijalog uspešno okonča. Bitni su nam miran suživot, da prošlost ostane prošlost, i da ovaj region bude stabilan i miran“, kazao je on.

Kurc je izrazio nadu da je takav uspeh moguć, a kao prijatelj regiona, kako je kazao, ubeđen je da Zapadni Balkan zaslužuje da postane deo EU.

„Kao uvereni Evropljanin, EU će biti potpuna tek kada države Zapadnog Balkana bude njen deo“, podvukao je on.

Istakao je da Austrija, kao predsedavajuća Savetom EU, čini sve kako bi se države Zapadnog Balkana, naročito Srbija, još više približile EU.

„Zajedničko je stremljenje da u ovoj polovini godine budu otvorena dodatna poglavlja u pristupnim pregovorima sa Srbijom“, rekao je on.

Kurc je, takođe, pohvalio ekonomske uspehe Srbije.

„Čestitao sam predsedniku Vučiću na razvoju Srbije. Privredni rast od više od četiri odsto je veoma impresivan rezultat za Srbiju, i to je nešto što bi i mi i druge zemlje u EU želeli da imaju kod sebe“, kazao je on, navodeći da su osnova toga bile teške reforme koje je Vučić pokrenuo 2014.godine.

Kurc je podsetio da Austrija i Srbija imaju prijateljske odnose, dobru saradnju, a da postoji i posebna ljudska povezanost, jer u Austriji živi više stotina hiljada Srba i Austrijanaca srpskog porekla, koji su most između dve zemlje.

On je podsetio da su i brojna austrijska preduzeća aktivna u Srbiji, da je 400 kompanija iz Austrije stvorilo oko 20.000 radnih mesta u Srbiji.

(Tanjug)