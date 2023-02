Kurti: Prihvatili smo sporazum, nije potpisan jer to nije htela srpska strana

Premijer Kosova Aljbin Kurti izjavio je večeras posle nove runde dijaloga u Briselu, da su Kosovo i Srbija prihvatili evropski predlog sporazuma i da je on tražio da bude potpisan, ali da to nije prihvatio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

„Danas smo imali konstruktivan sastanak u Briselu koji je bio potvrda da je evropski predlog prihvatljiv i bez promena. Ja sam još ranije rekao da je on dobra osnova za dalje diskusije i solidna osnova za napredak“, kazao je Kurti.

Dodao je da je sada fokus na planu implementacije sporazuma i da će uslediti ono što se zove „šatl diplomatija“.

„Na dobrom smo, jednosmernom putu normalizacije odnosa Kosova i Srbije i za dobrosusedske odnose“, rekao je Kurti.

Govoreći o formiranju Zajednice opština sa srpskom većinom, Kurti je rekao da se o njoj govori u 10. članu sporazuma.

Kazao je da nije potrebno da on to tumači kada će svi biti u mogućnosti da ga čitaju, pošto će tekst sporazuma brzo biti objavljen.

„To je sporazum koji u potpunosti uspostavlja ravnopravnost stranaka, to je sporazum simetrije, dobrosusedstva i saradnje u budućnosti, uvek na demokratski i evropski način. Nisam potpisao sporazum jer druga strana nije bila voljna da potpiše. Izrazio sam spremnost i interesovanje da potpišem ovaj tekst. To ne bi bio prvi tekst sporazuma koji su potpisali premijer Kosova i predstavnik Srbije“, kazao je Kurti.

Dodao je da su on i premijerka Srbije Ana Brnabić zajedno sa četvoricom premijera drugih zemalja potpisali tri sporazuma.

„Mislim da je šteta što to danas nije potpisano, jer smo se saglasili o planu. Sporazum je trebalo da bude potpisan, to je odbila srpska strana, iako je prihvatila sporazum“, rekao je on.

U Briselu je danas održan sastanak premijera Kosova Aljbina Kurtija i predsednika Srbije Aleksandra Vučića kojim je posredovao visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozef Borel.

(Beta)

