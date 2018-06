Kusturica: Kosovo je najveća pljačka 20. veka — Albanci profiteri

Proslavljeni srpski reditelj Emir Kusturica kaže da se na teritoriji Kosova u ovom trenutku događa jedna od najvećih pljački u 20. veku i smatra da aktuelno rukovodstvo mora da se bori za to bogatstvo i da se izbori i za podelu bogatstva i teritorije.

„Srbija mora da se bori za deo kosovskog bogatstva i teritorije. Kosovo je jedna od najvećih pljački 20. veka. Ne znam da li može da se reši onako kako smo zamislili, ali plaši me da veliko popuštanje može da dovede u pitanje i narod i njegovu vlast jer svako popuštanje vodi ka tome da Zapad onog koji obavi neki posao zameni nekim novim. Nadam se da naše rukovodstvo neće biti glupo i dozvoliti da bude iskorišćeno za jednokratnu upotrebu“, rekao je Kusturica za portal B92.

Upitan da li to znači da je on za podelu Kosova, Kusturica kaže da nije bitno za šta je on, već je bitno za šta su oni koji o tome odlučuju.

Kusturica je u emisiji „Razgovor sa Filipom“ ponovio da su Albanci najveći profiteri.

Objasnio je da je to tako zato što od Napoleona zapadna politika velikih sila favorizuje razjedinjenost Jugoistočne Evrope, odnosno Slovena.

Nekada su to radile obaveštajne službe, a danas to rade vojne strukture, kaže Kusturica i podseća da se jedna od najvećih američkih kasarni u Evropi nalazi na Kosovu.

To nam, kaže, govori da je ta teritorija jedna geostrateška tačka.

Podseća i da je korpus Kosovara bio privilegovan i za vreme druga Tita koji nije dozvoljavao povratak Srba na Kosovo, koji je vodio politiku za koju može da se kaže da je bila efikasna, ali je srpski narod tada izgubio značajan broj muškog življa, čime je smanjena i reproduktivna moć Srba.

Pitao je kako jedna kuća može da pristane da bude opljačkana, ako već može da se brani.

A na pitanje zašto neko ko je ostvaren u svom poslu ima potrebu da podržava bilo kog političara koji je na vlasti, Kusturica kaže da je to zato što živimo u nesavršenim društvima, zato što postoje konstantna potreba da se ruše sistemi.

Uvek, kaže, postoje oni trafikanti koji misle da ovaj ne valja, pa smo postali i izvoznici otpora u raznim sistemima.

„Postali smo izvoznici otpora, gde Soroš govori otvoreno o tome da je bilo zabavno rušiti istočnoevropske režime“, objašnjava Kusturica i dodaje da tu nije u pitanju njegovo podržavanje ili nepodržavanje.

Za svoj odlazak na konvenciju SNS-a kaže da je bio „džentlmenski gest“ kojim je pokazao da je lojalan građanin Srbije i da ima užasno važan zadatak da se održi Mokra Gora.

Dodaje i da Kosovo nije pitanje samo zvanične politike, već i pitanje koje on izražava na najbolji način, a to je podizanje spomenika braći Sokolović — Mehmed paši i Svetom Makariju, koji je osnovao Pećku Patrijaršiju.

„Mi se Pećke Patrijaršije ne možemo odreći iz religioznih i kulturoloških razloga“, ističe Kusturica.

(Tanjug)