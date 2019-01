Kutlešić: Ime RS utvrđeno međunarodnim ugovorom

BEOGRAD – Profesor Ustavnog prava Vladan Kutelšić ocenio je danas da je inicijativa predsednika Stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića o promeni naziva Republike Srpske pravno nutemeljena što govori da je upotrebljena u čisto poltičke svrhe.

Kutlešić je inicjiativu Izetbegovića i najavu da će preko svojih predstavnika pred Ustavnim sudom BiH pokrenuti postupak radi preispitivanja imena RS, ocenio kao stučno neosnovanu i besmislenu.

„Najavljeni podnesak i otvaranje pitanja o promeni imena RS predstavlja čist pravno nepodoban pokušaj. Drugačije rečeno on ne može imati niti ima bilo kakvu stručnu osnovanost u pogledu tvrdnje da naziv nije u skladu sa celinom Dejtnosnkog sporazuma ili bilo kojim drugim aktom“, rekao je profesor na Univerzitetu „Union-Nikola Tesla“.

Kutlešić je naveo da komentar na incijativu sa sturčnog stanovišta nije potreban ali je bitan jer je „jedna naizgled pravna problematika očigledno upotrebljenja u cilju potitičkih potreba i Izetbegovića i njegove stranke“.

Ustav BIH, je kako je podsetio, sastavni deo Dejtonskog sporazuma, donet je u okviru njega, na engleskom jeziku kako bi u slučaju neslaganja sa tekstom na drugom jeziku on bio izvorni.

„Za pravnike je važno to što na više mesta izričito piše Republika Srpska, što znači da je naziv političko-teritorijanlog subjektiviteta u BiH utvrđen međunarodnim ugovorom, Ustavom BiH i na kraju Ustavom RS“, rekao je on.

U šali je dodao da ipak postoji jedan uslov pod kojim se može menjati ime Republike Srpske, ali to je – da Republika Srpska sama pristane na to.

(Tanjug)