Lajčak: Razmena teritorija Srbije i Kosova nije na dnevnom redu

Specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da razmena teritorija Srbije i Kosova nije na dnevnom redu i da je potreban dogovor dve strane koji smiruje situaciju.

„Videli smo vrlo snažnu negativnu reakciju povodom ideje o razmeni teritorija, na Kosovu, u drugim zemljama regiona i u zemljama EU. To me dovodi do zaključka da to nije na dnevnom redu i da ne bi ni trebalo da bude na dnevnom redu“, rekao je Lajčak za austrijsku agenciju APA.

On je naveo da su reakcije na ideju razmene teritorija „veoma jasno“ pokazale da ona ne bi doprinela smirivanju situacije, već da bi imala suprotan efekat, prenosi KoSSev.

Lajčak, specijalni predstavnik EU i za druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana, nije želeo da komentariše glasine o „tajnom planu“ o razmeni teritorija koji su navodno dogovorili predsednici Srbije i Kosova, Aleksandar Vučić i Hašim Tači, uz podršku SAD.

„Ne vodim se glasinama, takav plan nisam video“, rekao je Lajčak.

On je odbio da komentariše i glasine da su SAD bile umešane u pad vlade Aljbina Kurtija, putem specijalnog izaslanika američkog predsednika za pregovore Srbije i Kosova Ričarda Grenela. Grenela je za to optužio sam Kurti.

„Jedino što je važno jeste stabilna vlada koja uživa široku podršku parlamenta i stanovništva“, naveo je Lajčak i dodao da su SAD uvek bile najvažniji medjunarodni partner EU na Kosovu.

Govoreći o rezultatima koje bi želeo da postigne do kraja jednogodišnjeg mandata, Lajčak je naveo da je cilj postizanje „pravno obavezujućeg sporazuma dve strane koji rešava sva otvorena pitanja i u skladu je s medjunarodnim pravom“ i koji bi bio prihvaćen i priznat od grajana Srbije i Kosova, u regionu, ali i svim članicama EU.

„Nema razloga da se proces odlaže, ali na kraju je kvalitet važniji od brzog dogovora“, rekao je Lajčak.

On je kazao i da bi EU, umesto da brine o uticaju drugih zemalja u regionu, trebalo da učini svoje prisustvo „vidljivijim i verodostojnijim“.

„Da bi ostala verodostojna kao akter, Unija mora što pre da donese odluku o liberalizaciji viznog režima za gradjane Kosova“, naveo je Lajčak.

On medjutim nije želeo da odgovori na pitanje koje zemlje trenutno ne pružaju podršku za realizaciju te odluke, ali je dodao da je „apsolutno optimističan“ da će dogovor uskoro biti postignut.

(Beta)