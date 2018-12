Lajić: Neću biti ministar u sledećoj vladi, ali. . .

BEOGRAD – Potpredsednik Vlade Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je danas da ostaje pri stavu da neće biti ministar u sledećoj vladi, ali da bi voleo da neko iz njegove stranke bude deo vlade ukoliko bude takva prilika.

„Rekao sam to i ostajem pri tome, i ne mislim da pravim veliku priču od toga, dosta dugo sam bio u vladi..“, rekao je Ljajić za TV Pink.

Na pitanje šta su na to rekli stranački partneri, on je rekao da ako njegova stranka bude u prilici da participira u vlasti, „biće neki drugi ljudi iz stranke u vlasti i da nigde ne piše da to mora da bude on“.

„Ovi što me kritikuju, ne kritikuju me što sam radio… trudio sam se da ostvarim rezultate i ponosan sam na to što sam uradio u različitim resorima“, rekao je Ljajić.

On je rekao da je želja da SDPS ostvari dobar rezultat na izborima, ako ih bude i da bude deo vladajuće većine.

„Nadam se da će ova koalicija napraviti rezultat kad god budu izbori, i ako ih bude i da će neko iz moje stranke biti član vladinog kabineta“, rekao je Ljajić.

On je ponovio da je bio jasan i da ne znači da će podneti ostavku, već da ako bude izbora, on lično neće biti deo vlade, ali da zeli da to bude neko iz stranke, ako budu pozvani i budu u prilici da budu deo vlasti.

(Tanjug)