Lazović: Sednica Skupštine Srbije o Kosovo će verovatno biti napad na opoziciju

Poslanik grupe Zeleno-levi klub Radomir Lazović izjavio je danas da će vanredna sednica Skupštine Srbije o Kosovu i Metohiji verovatno biti sednica o napadima na opoziciju i o tome ko je izdajnik.On je za N1 rekao da je „nedopustivo“ da se pregovara o francusko-nemačkom predlogu za rešavanje kosovskog pitanja, a da niko ne zna sadržaj tog predloga.

„Voleo bih da vidim šta piše u tom papiru, šta on za nas kao državu znači, šta znači za ljude koji žive na Kosovu, da li to rešava njihove probleme, da li vodi ka nekoj stabilnosti u budućnosti“, rekao je on.

Lazović je ocenio da predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, u pregovorima o Kosovu predstavlja sebe i svoju partiju, a ne Srbiju i da je to nedopustivo u demokratskoj državi.

Predsednik Skupštine Vladimir Orlić najavio je da će u narednih desetak dana biti održana vanredna sednica o predlogu rešenja za pitanje Kosova.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.