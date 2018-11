LDP: BG i PR da nastave dijalog i okončaju krizu posle carina

BEOGRAD – Predsednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je danas da Beograd i Priština moraju što pre da nastave prekinute razgovore i tako okončaju, kako je rekao, agoniju u koju su dva društva ponovo ušla posle odluke Vlade u Prištini o podizanju carine na proizvode iz Srbije.

„Ukoliko to ne učinimo, i u slučaju da se ne vratimo razgovorima, sama kriza će eskalirati do te mere da će biti potpuno nebitno da li je ona vezana za povećanje carina i to ko je prvi počeo“, upozorio je Jovanović, saopštio je LDP.

Prema njegovim rečima, ohrabrujuće je to što Srbija nije kontramerama odgovorila na poteze Prištine, jer bi to stvorilo samo dodatne probleme, ali smatra da nije dobro vezivati odluku o ukidanju carina sa nastavkom prekinutog dijaloga.

On je istakao da vlasti u Beogradu treba da nastave pregovore, bez obzira na ono što se događa, i da se na taj način pokaže da mir i trajno rešenje kosovskog problema nemaju nikakvu alternativu.

(Tanjug)