Les: Kosovo izgubljeno, Srbija mora da spasava šta može

BEOGRAD, 3. decembra (Tan jug) – Istraživač na Geopolitičkom forumu Kembridž univerziteta i bivši diplomata na Balkanu Timoti Les smatra da je Kosovo izgubljeno za Srbiju i da ona treba da pokuša da spasi što više može, te da, ako se Priština i Beograd ne dogovore o zajedničkom rešenju, može doći do nametanja unilateralnog rešenja jedne strane drugoj.

“Albanci žele rešenje svog statusa, oni će tražiti završetak ovog procesa i Srbija mora da spasi maksimalno što može”, ocenio je Les na međunarodnoj konferenciji „EU i Balkan: Povratak realpoltike“ koja se održava u Media centru.

On smatra da ovdašnji političari traba da prepoznaju pravac u kome se kreće situacija i donositi odluke koje bi sprečile rat i ističe da Zapad treba da izvrši veći uticaj na Beograd i Prištinu da se dođe do rešenja.

Ukoliko dve strane ne dođu do kompromisnog rešenja, Les kaže da će doći do nametanja unilateralnog rešenja jedne strane drugoj, što može voditi ili do toga da Albanci proteraju Srbe sa severa Kosova ili da Srbija anektira sever Kosova.

“Optimista sam i ne verujem da će doći do rata. Vučić i Dačić pokušavaju da nađu rešenje, problem je što Haradinej sprečava Tačija da dođe do rešenja kroz pregovore. Srbija će na kraju ovog procesa priznati Kosovo”, rekao je Les.

Les, koji je 10 godina radio u Britanskom birou za spoljne poslove i Komonvelt kao politički sekretar u Skoplju, šef biroa Ambasade Velike Britanje u Banja Luci i šef Odeljenja za investicije Evropske unije u Londonu, naglašava da uzrok konflikta na Balkanu neusklađenost između političkih i fizičkih granica. On objašnjava da su države Zapadnog Balkana zaustavljene u procesu završetka izgradnje svojih nacionalnih država, pa se tako manjine danas osećaju zarobljenima u tuđim zemljama.

“Ljudi u regionu imaju aspiracije da završe svoje nacionalne države i pitanje je da li Zapad treba da nastavi sa svojom politikom proširenja EU koja je pokazala neuspešom ili da dozvoli balkanskim državama da uspešno završe proces svojih nacionalnih država i podstaći postepenu tranziciju sa većim sistemom autonomije”, rekao je Les.

Jedna od opcija bi bila, kako kaže, nova mirovna konferencija, ali uz uključenje svih aktera, na kojoj bi se razmatrale granice, a kao primer postepene tranzicije naveo je Makedoniju koja bi dala veću samoupravu Albancima odnosno da deo većinski naseljen albanskim življem postane samoodrživiji i da se kroz pet do 10 godina priključi Albaniji, kao i da ako hercegovački Hrvati žele da se odvoje treba da krenu u debatu sa Sarajevom.

Na pitanje moderatora Ljubice Gojgić da li ga plaši da bi ta fleksibilnost granica na Balkanu mogla da otvori “Pandorinu kutiju” u drugim delovima Evrope, Les je uzvratio pitanjem: Da li zaista mislite da su evropske granice fiksirane?

On je primetio da u Irskoj ili Španiji nema aktivnih separatističkih pokreta kao u Bosni ili na Kosovu i naglasio da je Bosna neodrživa te treba ići ka razumnom rešenju.

Nije želeo da se izjašnjava o eventualnim “novim” granicama Bosne i Hercegovine, ali je na pitanje šta bi ušlo u okvir “velike Srbije”, rekao da bi to bila “zemlja u kojoj se trenutno nalazimo, sever Kosova, Republika Srpska uz donekle izmenjene granice i možda Crna Gora, mada bi Crnogorci nastojali da sačuvaju svoju nezavisnost”.

On je takođe naveo da Zapad gubi volju da oblikuje razvoj Balkana,a jedan od razloga jeste kriza u EU, koja će se najverovatnije samo pogoršavati.

“Moja očekivanja su da krhka evropska zona neće preživeti sledeću krizu i to će voditi slomu EU. S druge strane SAD i dalje promovišu svoje ideje na Balkanu, ali dani kada su oni investirali ovde su prošli, pojavili su se za njih mnogo važniji delovi sveta od Balkana”, rekao je Les.

Politolog i savetnik iz oblasti međunarodnih odnosa, dugogodišnji član Fridrih Ebert fondacije, Vinfrid Fajt smatra da je nakon “bregzita” potrebna nova struktura EU i da Evropska unija u stanju u kome je danas ne može da primi nove članice te da se ne treba igrati sa očekivanjima ljudi u regionu Zapadnog Balkana. “Nisam siguran da će Evropska unija postojati za 10 godina. Možda u formi koncentričnih krugova, gde bi u središtu bile Francuska, Nemačka, možda bi im se pridružila Poljska”, rekao je Fajt.

O interesu SAD na Balkanu, nije imao precizan odgovor.

“Ne znamo šta Tramp hoće i nisam siguran koji je njihov interes ovde. Mislim da je njihov najveći interes onaj koji se tiče Rusije”, dodao je Fajt, ogradivši se da nije ekspert za Jugoistočnu Evropu.

Među ključnim “igračima” na Zapadnom Balkanu vidi EU, Rusiju, Tursku i sve više Kinu, mada smatra da je EU slab globalni igrač i da nije u poziciji da ostvari veliki uticaj u Jugoistočnoj Evropi.

Naglašava da je stabilnost ključ za bezbednost i kao jedan od koraka ka tome vidi ograničenje proširenja NATOa, kao i novu bebzdenostu arhitekturu koja bi sprečila sukob između pomenutih “igrača”, a ne isključuje ni mogućnost veće integracije izlaskom Velike Britanije iz EU.

(Tanjug)