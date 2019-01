Linta s veteranima o pomoći Srbima kojima se sudi u HR

BEOGRAD – Delegacija Udruženja rezervnih vojnih starešina i veterana Srpske Krajine u Srbiji razgovarala je danas sa predsednikom Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Miodragom Lintom i članom Odbora Aleksandrom Markovićem o podršci državnih organa Srbije licima koja su u Hrvatskoj osumnjičena za ratne zločine ili protiv kojih su podignute optužnice za ratni zločin.

Predsednik Udruženja Kosta Novaković rekao je da je Udruženje analizom sudskih postupaka koji se u Hrvatskoj vode protiv Srba zaključilo da država Hrvatska vodi politički motivisane postupke,

te da je do sada evidentirano 21.255 procesa koji su poslužili da se srpski narod optuži.

Ocenio je da hrvatskom pravosuđu nisu važni argumenti, već što veći broj presuda, a kaže i da se najveći broj procesa vodi u odsustvu optuženih, te ih u procesima zastupaju branioci po službenoj dužnosti, koji, primetio je, nisu mnogo zaiteresovani za ishod procesa.

Ono sa čime se optuženi susreću jeste i nedostupnost dokumentacije, naveo je Novaković, koji je predstavio nekoliko konkretnih slučajeva.

Nasuprot tome, kako je naveo, u Srbiji je vođeno samo nekoliko procesa protiv Hrvata za ratne zločine i oni su uglavnom oslobođeni krivice, a kasnije i pušteni na slobodu.

„U Srbiji u zatvorima nema Hrvata osuđenih za ratne zločine, niti se protiv njih vode procesi za ratne zločine počinjene nad Srbima“, naveo je Novaković, dodajući da to služi Hrvatskoj kao osnov da traži ratnu odštetu.

Đorđe Pražić, sekretar Udruženja rekao je da se u Hrvatskoj sprovodi kontinuirana antisrpska propaganda, kao i da je sa prostora bivše vojno-pomorske oblasti proterano preko 63.000 Srba i Jugoslovena.

On je predstavio takođe nekoliko konkretnih slučajeva i upoznao predsednika Odbora sa formiranjem novog Udruženja veterana vojne mornarice, koje je osnovano nedavno u Beogradu.

Član Udruženja i advokat Radivoj Nikolić predstavio je suštinu sudskih procesa za ratne zločine nad Srbima u Hrvatskoj, navodeći da je tim licima onemogućena pravna zaštita, kao i da postoje ozbiljni problemi u finansiranju njihove odbrane.

On je naveo da u hrvatskom pravosuđu postoji matrica po kojoj su svi pripadnici JNA i učesnici u ratu ratni zločinci. Njemu je posebno obeshrabrujuće to što je javnost u Srbiji slabo upoznata sa ovim procesima, kao i to što je za to pitanje gotovo zainteresovana.

Zaključio je da je potrebna intervencija svih državnih organa u Srbiji protiv ovakvih politički montiranih procesa i dodao da se u Hrvatskoj trenutno vodi 3.600 postupaka protiv Srba, koji se u najvećem broju nalaze u Srbiji.

Linta je kazao da od 1995. do danas Srbija nije ovom problemu poklonila dužnu pažnju, te poručio da je krajnje vreme da država preduzme nešto da zaštiti sebe, a time i svoje građane.

On se složio sa predstavnicima Udruženja da se u Hrvatskoj vode politički motivisani procesi protiv Srba, dodao je da je razgovarao sa pojedinim državnim organima od kojih je zatražio da se vodi politika reciprociteta prema Hrvatskoj, te poručio da će pomoći Udruženju da se organizuju susreti sa predsednikom države i predsednicom Vlade, kako bi država stala iza svog naroda i pomogla građanima da dokažu svoju nevinost.

Založio se da se definiše nekoliko mera i aktivnosti na tom planu i naveo da bi bilo poželjno da pri Ministarstrvu pravde bude formirana kancelarija koja će davati pravne savete optuženima, da se obezbede sredstva za pružanje finansijske pomoći osumnjičenim i optuženim Srbim i da naše Tužilaštvo za ratne zločine pokreće postupke protiv pripadnika hrvatskih i bošnjačkih paravojnih, vojnih i policijskih formacija koji su počinile ili naredile zločine protiv Srba širom Hrvatske i BiH. Takođe, Linta je istakao da traži da se novim zakonom svim krajiškim borcima prizna ratni staž za čitavo vreme rata u dvostrukom trajanju.

Linta je prihvatio molbu Udruženja da se sazove posebna sednica Odbora za dijasporu i Srbe u regionu na kojoj bi se razgovaralo o ovom problemu.

