Linta: Sistematska rehabilitacija ustaštva u Hrvatskoj

BEOGRAD – Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocenio je danas da se u Hrvatskoj sprovodi sistematska rehabilitacija ustaštva i ustaškog režima, kao i da za proustaške snage u Hrvatskoj ne mogu da postoje Srbi koji u Hrvatskoj poštuju svoj nacionalni i kulturni identitet.

On je za RTS rekao da je potpuna neistina da je Srbija izvršila agresiju na Hrvatsku.

„U Hrvatskoj se od početka rata, od dolaska HDZ-a na vlast, stalno ističe jedna besmislena i apsurdna teza da su Srbija, JNA i Krajiški Srbi izvršili agresiju na Hrvatsku, da je Hrvatska tobože vodila oslobodilački rat i da je bila žrtva agresije. To je potpuna laž, potpuna neistina“, ističe Linta.

On je, povodom izjave hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da je reintegracija Srba najveća zasluga Franje Tuđmana, rekao da je istorijska činjenica da je Tuđmanov proustaški režim izvršio agresiju na Srbe u Hrvatskoj sa ciljem stavaranja etnički čiste Hrvatske.

Podsetio je da je „sistematski progon srpskog naroda“ u Hrvatskoj počeo 2. maja 1991. godine kada je u Kristalnoj noći u Zadru preko 2.000 ljudi štanglama, motkama, palicama demoliralo, uništilo i miniralo preko 200 srpskih kuća, vikendica i lokala.

„Hrvatska policija nije ništa učinila da zaštiti Srbe. U Zadru je do 1993. godine blizu 500 srpskih kuća, objekata minirano i uništeno, ubijeno je 35 Srba“, naveo je Linta i dodao da se to prenelo na čitavu Hrvatsku i da je prema izveštaju generalnog sekretara UN iz maja 1993. godine do tada, u prve dve godine rata, sa područja Hrvatske proterano 251.000 Srba, kao i da je u zločinačkim akcijama proterano još 250.000 Srba.

Prema njegovim rečima, proterano je više od pola miliona Srba, njihova imovina je otimana i uništavana a izvršeni su „brutanni zločini“ nad Srbima.

„Sada čujemo licemerne poruke hrvatskih zvaničnika kako Srbija tobože treba da se suoči sa prošlošću i da treba da prizna agresiju. Srbija to nikada ne može i neće priznati i Srbija treba insistirati da je Hrvatska agresor na Srbe u Hrvatskoj, da se u Hrvatskoj sprovodi sistematska rehabilitacija ustaštva i ustaškog režima“, rekao je Linta.

Govoreći o fotografiji koju je na Fejsbuku objavio Ivan Đakić, sin poslanika HDZ-a u Saboru Josipa Đakića, a na kojoj je Srbima čestitao Božić slikom ustaše koji drži odrubljenu glavu Srbina, Linta je rekao da je to samo jedan od desetina hiljada primera rehabilitacije ustaštva.

„Uopšte se ne kažnjavaju. Imate desetine hiljada grafita, poruka mržnje u Hrvatskoj i niko nije kažnjen za te grafite i poruke mržnje“, rekao je Linta.

On smatra da Srbija treba da insistira u međunarodnim organizacijama da Hrvatska poštuje temeljne vrednosti savremene civilizacije – antifašizam, ljudska i manjinska prava, kao i da poštuje Bečki sporazum o sukcesiji i da vrati srpsku imovinu pola miliona proteranih Srba.

„Evropska unija na neobjašnjiv način ćuti godinama na rehabilataciju ustaštva u Hrvatskoj. Ćuti na kršenje ljudskih i manjinskih prava Srba. Imate jedan paradoks da ulaskom Hrvatske u EU 1. jula 2013. godine, počinje novi talas govora mržnje i podsticanja nasilja prema Srbima“, rekao je Linta.

(Tanjug)