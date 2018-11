Ljajić: Ili ukidanje takse ili izlazak Kosova iz CEFTA

GOLUBAC – Beograd očekuje da Evropska komisija izvrši pritisak na prištinske institucije kako bi ukinule taksu od 10 odsto na srpsku robu, a alternativa tome je da Kosovo izađe iz Cefta sporazuma, izjavio je danas potpredsednik vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić.

„Ne možete sedeti za stolom gde važe jedna pravila za sve ostale partnere, a za vas važe neka posebna pravila. Čak i zemlje koje su su u ratu međusobno ne pribegavaju ovakvim drastičnim, drakonskim merama“, rekao je Ljajić odgovarajući na pitanje novinara.

Ukoliko Evropska komisija hitno ne reaguje mislim da čitav Cefta sporazum i sve ono što smo radili na formiranju zejedničkog eknomskog prostora naprosto pada u vodu”, poručio je Ljajić.

Naveo je da to niće biti naš neuspeh, nego pre svega neuspeh Evropske unije, koja je kroz Berlinski proces promovisala kao jedan od glavnih ciljeva formiranje zajedničkog ekonomskog prostora na Zapadnom Balkanu.

Beograd , kaže, ne može da uvodi nikave kontramere jer vrlo malo robe kupuje na Kosovu.

„Bilo bi besmisleno da pribegavamo takvim merama, a osim toga ta roba se manje-više kupuje od srpskih privrednika koji na Kosovu žive“, rekao je Ljajić.

Upitan o navodima da je prepolovljen plasman srpske robe na KiM, Ljajić kaže da se još prikupljaju podaci, pre svega od naših glavnih proizvođača, trgovaca i izvoznika, i u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i našom carinom.

„Nažalost, ti podaci su približno tačni. Dakle, radi se o tome da je gotovo prepolovljen naš plasman robe na tržište Kosova zbog ovih neverovatnih, neobjašnjivih mera koje nemaju nikakvu ekonomsku logiku“, poručuje Ljajić.

Jedino što, ističe, u ovom trenutku možemo da uradimo je konstanatan pritisak koji će Beograd vršiti na sve evropske institucije.

„Mi se nećemo pomiriti sa ovom merom i odlukom“, dodaje Ljajić.

Povodom spekulacija da kosovsko udruženje poziva na bojkot srpske robe, Ljajić je naveo da se iza toga, ako su tačni ti navodi, kriju ili mali politički interesi ili veliki ekonomski interesi.

„Mislim da treći razlog i motiv za donošenje ovakvih mera ne postoji“, dodaje ministar.

Indikativno je , kaže, da se takvi pozivi dešavaju baš sada navodeći da ni prvih godina posle rata nismo imali, osim sporadiničnih izjava, poziva na bojkot i trgovina se odvijala gotovo nesmetano, sa manjim ili većim poteškoćama.

Naveo je da se nikada do sada nije dešavalo da se uvede taksa na svu robu koja se plasira iz Srbije.

„Obično su to bili pojedini proizvodi na koje su se odnosile posebne akcize ili takes, kao što su bili građevinski blokovi i brašno, a sada je generalizovano to sve na svu robu koja se plasira iz Srbije“, rekao je Ljajić.

Uz sve to, postoje i pozivi udruženja potrošača iza kojih, dodaje, verovatno stoje neke kosovske institucije.

