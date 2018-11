Ljajić: Izjave Ugljanina štetne i neprimerene (VIDEO)

Predsednik Socijaldemokratske partije Srbije (SDPS) Srbije Rasim Ljajić ocenio je danas da su poruke lidera Bošnjačkog nacionalnog veća Sulejmana Ugljanina štetne i neprimerene.

Ugljanin je u nedelju, nakon što je njegova lista dobila najviše mandata na izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina, izjavio da se nada da će više političkih opcija deliti odgovornost u tom savetu i zajedno pobediti „neman, fašističku tvorevinu srpsku državu Srbiju, koja želi da legalizuje genocid i zločine, kao sredstvo osvajanja teritorija i rešavanja političkih pitanja“.

„Sve je tu pogrešno i štetno. Umesto da kada pobedite kažete da ćete raditi u skladu sa onim što zakon predvidja i da ćete se baviti poslovima koji su iz delokruga nadležnosti nacionalnih saveta, vi šaljete potpuno neprihvatljive i neprimerene političke poruke“, rekao je Ljajić novinarima na Beogradskom sajmu uitan da prokomentariše način na koji je Ugljanin proslavio pobedu.

On je rekao da se tim porukama stvara loša slika i kreira ambijent koji ne pogoduje ekonomskom razvoju i normalizaciji odnosa medju ljudima u Sandžaku.

Ljajić je rekao da nacionalni save moraju da budu depolitizovani i apelovao da se ta tela vrate svojim izvornim nadežnostima, a to su kultura, obrazovanje, informisanje, odnosno poslovima koji označavaju očuvanje identiteta manjina.

„Srbija je u ovom pogledu, dva koraka ispred zemalja u regionu, ali i šire i mislim da bi šteta bila da se zloupotrebi ono što je zakon omogućio“, rekao Ljajić.

On je naglasio da je potrebno razmoriti promenu načina izbora nacionalnih saveta.

„Srbija ima neposredan način izbora, kao da su lokalni, parlametarni ili predsednički izbori, što ne korespondira sa nadležnostima kojima savet treba da se bavi“, rekao je on.

Na pitanje da li će odgovoriti na optužbe radikala i da li je to bilo deo predizborne kampanje, on je rekao da je ishod toga da je Ugljanin dobio izbore, jer je to izazvalo revolt ljudi u Sandžaku.

„Ugljanin je bio politički autsajder na ovim izborima, ali je profitirao iz napada Šešelja i Zukorlića na mene“, rekao je Ljajić.

On je rekao da će priznati optužbe radikala i reći da su u pravu, ako se ispostavi da je napravio bilo kakav prekršaj u životu.

„Oni znaju da nisu u pravu i ne veruju u ono što pričaju. Ali upravo je to bio deo kampanje da se pomogne Zukorliću na ovim izborima. Evo šta je ishod tog Šešeljevog uključivanja, Ugljanin je dobio izbore, jer je to izazvalo revolt kod ljudi“, istakao je Ljajić.

