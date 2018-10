KOŠTUNIĆI – Ministar turizma, trgovine i telekomunikacija u Vladi RS, Rasim Ljajić kaže da nije nemoguće da dođe do rekonstrukcije u Vladi i novih izbora.

“Ne znam da li će do toga doći, jer to nije moj posao i ne vodim računa o tome, ali ne bi me iznenadilo da dođe i do jednog i do drugog. U svakom slučaju taj posao je na predsednici Vlade”, rekoa je Ljajić za Glas zapadne Srbije.

(Tanjug)