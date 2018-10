Ljajić: Period najboljih ekonomskih, političkih odnosa Srbije i Turske

BEOGRAD – Potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio je da je ovo period najboljih ekonomskih i političkih odnosa Srbije i Turske, kao i da je to rezulatat intezivne diplomatske i političke aktivnosti.

Ljajić je u Dnevniku RTS naveo da dobrim odnosima Srbije i Turske doprinose česti susreti predsednika Aleksandra Vučića i turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana.

„Ja sam u više navrata o tome govorio da ovo je period najboljih ekonomskih i političkih odnosa, to je rezulatat pre svega jedne intezivne diplomatske i političke aktivnosti i opredeljenja da se očuva stabilnost i, sa druge strane, da se povećaju svi vidovi ekonomske i privredne saradnje dve zemlje“, rekao je Ljajić.

On je ukazao je da je opredeljenje Srbije da te odnose dodatno unapređuje i u tome vidimo naš ekonomski i politički interes.

„Na kraju krajeva turske firme već danas zapošljavaju 10.000 ljudi u Srbiji sa tendencijom daljih povećanja i daljih ulaganja. Posebno treba napomenuti da su to firme koje rade i idu u najmanje razvijene opštine u Srbiji“, dodao je Ljajić.

Na pitanje ili razloga da bilo ko u regionu i Evropi sa podozrenjem gleda na takve odnose dve zemlje, Ljajić kaže da zemlje regiona može da razume, jer svi zavide zašto najveći deo turskih kompanija dolazi u Srbiju.

„Stvorili smo takav ambijent, odlične političke odnose, pravnu regulativu, poslovnu klimu za te ljude, predvidljivost poslovanja i sve je to uticalo da turske kompanije dolaze više u Srbiju nego u sve ostale zemlje regiona. Ko može da zameri jednoj maloj Srbiji što želi da ima najbolje odnose sa jednom velikom Turskom, tržištem od 80 miliona ljudi, sa značajnim političkim uticajem mi taj uticaj ne koristimo ni za šta drugo nego za očuvanje stabilnosti i mira u regionu, a ekonomsku saradnju ćemo, verujem, intezivirati u narednom periodu“, naveo je ministar.

On je podsetio je da je juče potpisan sporazum o delu puta Novi Pazar-Tutin, što otvara novu perspektivu i da je infrastrukura jedno široko polje moguće saradnje Srbije i Turske.

Ljajić je, govoreći o tome koje još turske investicije možemo da očekujemo, kazao da će predsednik Vučić otvoriti jednu fabriku u Priboju, kao i da je u pitanju mašinska industrija.

„Ona već zapošljava oko 200 radnika i samo čeka termin zvaničnog otvaranja te fabrike. Imamo danas sastanak sa jednom turskom fabrikom koja se bavi proizvodnjom aluminijumske stolarije, imali smo prošle nedelje dve kompanije koje su išle po Srbiji i tražile lokaciju. Prema tome, verujem, biće još investicija“, naveo je ministar.

On je rekao da danas ima sastanak sa delegacijom iz Katara, kao i da od 2013. godine pokušavamo da napravimo konkretne rezultate u odnosima sa Katarom.

„Mi nemamo tu nikakve dileme i želimo investicije iz Katara, obim robne razmene trgovinske je suviše mali, ali mogućnosti Katara za ulaganje i investicije su velike“, smatra Ljajić.

On je naveo da je današnji sastanak važan i da je to do sada najveća poseta Katara – čak 22 različite katarske institucije biće u Beogradu.

„Biće prilika da sa našim institucijama otvorimo sve teme i da onda procenimo gde postoji šansa za investicije“, rekao je Ljajić.

Na pitanje da li će dolazak „Lidla“ dugoročno uticati na snižavanje cena, Ljajić je kazao da smo „tradicionalno majstori da najpozitivniju stvar problematizujemo i dovedemo u pitanje“.

„Ovo je najpozitivnija stvar koja je mogla da se dogodi. Priča sa pilićima, gužvama u ‘Lidlu’ sve je pokušaj potpune diskreditacije jednog krajnje pozitivnog projekta. Nema drugog načina za obaranje cena osnovnih proizvoda osim konkurencije“, rekao je ministar.

On je ukazao je da se dolaskom „Lidla“ pojačava konkurencija, kao i da će svi morati da se bore za svog kupca kako bi omogućili veći izbor i pristupačnije cene.

„‘Lidl’ ovim aktivnostima samo pokušava da nađe svoje mesto na tržištu, siguran sam da će tih akcija biti tokom cele godine i da će drugi pribegavati sličnim akcijama jer se bore za kupce“, naveo je Ljajić.

(Tanjug)