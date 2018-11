Ljajić: Prijem Kosova u Interpol obesmislio bi dalji dijalog

BEOGRAD – Potpredsednik Vlade Srbije i ministar Rasim Ljajić izjavio je danas da je odluka Generalne skupštine Interpola o odbijanju zahteva Prištine za prijem u članstvo te međunarodne organizacije najznačaja sa stanovišta oživljavanja političkog dijaloga.

„Nema drugog puta da dođe do konačnog rešenja kosovskog pitanja nego pregovori i traženje rešenja koje će biti dugoročno održivo“, rekao je Ljajić za TV Prva.

Srbija je u Dubaiju izašla kao pobednik legitimne političko diplomatske borbe, kaže Ljajić i dodaje da bi bio obesmišljen nastavak političkog dijaloga da je Kosovo primljeno u Interpol.

On je naglasio da je političarima u Prištini, koji blokiraju pregovarački proces, stavljeno do znanja da prečicom ne mogu da dođu do važnijih međunarodnih organizacija i institucija.

Kako je rekao svaka strana može da bude nezadovoljna pojedinim rešenjma, jer jedino to garantuje stabilnost, normalnost i na kraju dolazak do dugoročnog, održivog i kompromisnog rešenja.

(Tanjug)