Ljajić: Razgovarao sam sa Vučićem o Šešeljevim optužbama

BEOGRAD – Potpredsednik Vlade Srbije i ministar trgovine Rasim Ljajić kaže da je posle optužbi Vojislava Šešelja u dva navrata razgovarao sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.

„Ne mogu da prenosim sadržaj razgovora osim da je sve bilo korektno. Maja Gojković mi je poslala SMS poruku“, kaže za „Politiku“ Ljajić koga je predsednik SRS Vojislav Šešelj u utorak na sednici Skupštine Srbije označio kao „vođu jednog od narko kartela u Srbiji“.

Ljajić je rekao i da ovo više nema nikakve veze veze sa politikom i da je „gore od svakog rijalitija“

„Skoro 30 godina sam u politici i nikada ovako nešto nisko nisam doživeo. Pri tome treba da se branim od besmislenih optuzbi za koje svako dete u Pazaru zna da su naručene, neistinite i monstruozne. Ako ćutim ispada da nemam argumente, ako odgovaram ispada da se pravdam i da razmazujem blato koje mi je neko na lice bacio“, rekao je Ljajić.

On ističe da je zato i tražio da se slobodno objavi sve što o njemu imaju, kako kaže, i policija i BIA i CIA i sve službe sveta.

„Ja druge odbrane nemam. Ako budu našli da sam ikada i jabuku ili loptu ukrao reći ću da je Šešelj u pravu i podnosim ostavku. Pošto znam da ništa neće naći, ja ću u tom slučaju dobro razmisliti o sledećim koracima. Ne pada mi napamet da moja deca čitaju da im je otac narko-diler. Pitanje časti je važnije od učešća u ovakvom rijalitiju“, rekao je Ljajić.

Na pitanje zašto ga je toliko pogodio napad jednog opozicionara da bi poslanici njegove partije napustili rad parlamenta, a predsednica skupstine tu reakciju ocenila kao preteranu, Ljajić kaze da je to napad na čast, obraz i poštenje i da od tog napada nemate odbranu.

„Da je on mene politički napao, i rekao bilo šta da sam glup, ružan, neznalica, ovakav ili onakav, ne bih se obazirao. Ovako on udara na elementarno ljudsko dostojanstvo. Drugo, pogodila me je reakcija predsedavajuće koja je više opominjala moje poslanike nego Šešelja“, naveo je ministar.

On navodi i da je u ponedeljak ministar Šarčević doneo odluku da za direktora Osnovne škole u Prijepolju postavi Zukorlićevog kandidata koji je, kako kaže, na glasanju Školskog odbora izgubio sa sedam prema jedan.

„Kad sve to imate u vidu, onda je jasno da ovo nije samo incident“, smatra Ljajić.

Na pitanje šta stoji iza ovih optužbi, on ocenjuje da je u političkom smislu na delu „crveno-zelena koalicija“, koja je sasvim logična:

„Zukorlić sa svom podrškom koju je imao odavde nije uspeo da popravi svoj rejting i zato je odlučio da na samom kraju aktivira i svoj poslednji adut i najboljeg druga Šešelja. Međutim, ovaj očajnički potez toliko je iziritao ljude u Sandžaku da će se Zukorlić boriti za izborni cenzus“, kaže Ljajić.

