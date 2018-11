Ljajić: Rezultati izbora realni i očivani

BEOGRAD – Predsednik SDPS Rasim Ljajić rekao je danas da su rezultati izbora za Nacionalni savet bošnjačke nacionalne zajednice realni i očekivani, iako je svakako očekivao bolji rezultat nezavisne liste “Vakat je – Sait Kačapor”.

“I dalje smatramo da je to po sastavu ubedljivo najbolja i najkvalitenija lista, koja je i tokom kampanje jedina govorila o onome što su nadležnosti nacionalnog saveta, dok su druge liste slale poruke o velikim nacionalnim, verskim i političkim temama, pa čak I o asfaltiranju ulica”, istakao je Ljajić.

On je dodao da je ishod izbora takav jer nisu uspeli da prenesu podršku koju SDP ima u Sandžaku i posebno Novom Pazaru, prenesu na listu „Vakat je“.

„Uostalom, otvorenu podršku smo dali tek dve nedelje pre izbora i pri tome učestvovali samo na jednoj izbornoj konvenciju te liste u Novom Pazaru”, kazao je Ljajić.

Drugi razlog, naveo je Ljajić, je taj što su se ovi izbori „pretvorili u izbor ko je veći, a ko manji Bošnjak, odnosno ko je za jednu, a ko za drugu islamsku zajednicu“.

„Kad takve dileme postavite pred birače, onda je uzaludno da ljudima šaljete poruke o kulturi, informisanju I obrazovanju, što su poslovi kojim bi trebalo da se bavi nacionalni savet, jer na takvom nacionalno-verskom terenu isključivo odlučuju emocije. I zapravo najveće iznenađenje predstavlja to što je Ugljanin pobedio Zukorlića i to na njegovom terenu.“, istakao je on.

Imajući to u vidu lista ‘Vakat je’ je ostvarila dobar rezultat, kaže Ljajić i dodaje da će ta lista odlućivati i o budućem sastavu Nacionalnog saveta, što je i bio njen prevashodni cilj kada je formirana.

On je dodao i da je dobra stvar što je izborni dan protekao u mirnoj atmosferi i čestitao izbornim pobednicima, izrazivši očekivanje da će se budući saziv Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne zajednice baviti pitanjima koja su predviđena zakonom, a to će biti moguće ukoliko se izvrši depolitizacija saveta, koji treba da bude nosilac očuvanja kulturnog identitea nacionalnih zajednica.

(Tanjug)