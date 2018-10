Ljajić: Saradnja i prijateljstvo sa Turskom ne ugrožava nikog

NOVI SAD – Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je danas da intenzivno prijateljstvo i saradnja s Turskom nikog ne ugrožava, da je Srbija mala zemlja koja treba da vodi uravnoteženu politiku prema svim bitnim faktorima, uključujući tu i Tursku, ali uvažavajući pre svega sopstvene interese.

On je to izjavio za Radio televiziju Vojvodine, osvrćući se na pojedine ocene da EU „diže obrvu“ na repozicioniranje Turske u strateškom pogledu u ovom delu Balkana.

„Niko ne može da ospori taj vid odnosa i saradnje. Turska je naš veoma važan ekonomski partner sa ukupno stabilizirajućim efektima po čitav region. Diversifikacija ekonomskih partnera u ključnim investicionim projektima u interesu je Srbije“, ocenio je Ljajić.

Kako ističe, izuzev Kosova, između dve zemlje „nema političkih razmimoilaženja“, ali i da je, kada je i o Kosovu reč, stanje daleko bolje jer nema crno-belog pristupa.

„Odnosi su, s jedne strane, poboljšani s Beogradom, između ostalog i zbog sjajnih ličnih i političkih odnosa predsednika (Aleksandra) Vučića i (Redžepa Tajipa) Erdogana, a s druge strane, pogoršani su s Prištinom zbog nezadovoljstva turskih vlasti nekim potezima vlasti na Kosovu u prošlosti“, kazao je Ljajić.

Govoreći o petom ovogodišnjem susretu predsednika Turske i Srbije danas u Istanbulu, Ljajić je naglasio važnost ove Vučićeve posete.

„Stvorena je jedna pozitivna klima i ovaj susret apsolutno tome doprinosi“, naveo je Ljajić.

Povodom izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina koji će biti održani 4. novembra, on je rekao da očekuje dobar rezultat liste „Vakat je“ koju podržava.

Kada je reč o mogućim vanrednim parlamentarnim izborima naredne godine, Ljajić je rekao „da se ne bi iznenadio da ih bude“, ali i da, u ovom trenutku, „ne vidi razlog za vanredne izbore“.

(Tanjug)