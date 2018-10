Lončar: Dete je pregledano, neka sud donese odluku

BEOGRAD – Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je danas, povodom tvrdnji jedne majke iz Kragujevca da je lekar odbio da pregleda njeno dete, da postoji dokaz da je to dete pregledano i zbrinuto, te da ni u jednom trenutku nije bilo ugroženo.

„Podnete su tužbe protiv majke i lekara. Sud je taj koji će da donese odluku“, rekao je Lončar odgovarajući na pitanje novinara o tom slučaju.

U srpskom zdravstvu je, kaže ministar, zaposleno 118.000 ljudi, od toga više od 40.000 lekara, kao i medicinskih sestara, dnevno pomognu više desetina hiljada pacijenata.

„Više hiljada dece pregledaju i izleče, a onda vi nađete jednu osobu, neka svako proceni kakva je to osoba, ja u to neću ulaziti, i hoćete da napravite da je to primer za celu Srbiju, za sve domove zdravlja i sve zdravstvene ustanove“, rekao je Lončar.

Dodao je da se zalaže za slobodu medija, ali da treba svakako čuti i drugu stranu, a ne samo iznositi tvrdnje majke iz Kragujevca i tražiti još takvih primera.

Da li je neko želeo da bude u centru paznje, po cenu da na neki način zloupotrebljava i svoje dete, mi, rekao je ministar, u tome ne mozemo i ne želimo da učestvujemo.

„Zdravstveni radnici toliko imaju posla i toliko rade da ovo njima sve teško pada“, rekao je Lončar.

Izuzetaka, dodaje, ima, ali oni će biti sankcionisani.

„Konkretno, što se tiče ovog slučaja, analizirano je sve, dete je pregledano, zbirnuto, ali postoji neki razlog da je majka htela i nešto drugo“, primetio je Lončar, te ukazao da nigde u svetu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u domu zdravlja, ne postoji praksa da se traži i praktikuje mišljenje i konsultacije drugog, trećeg lekara.

Ponovio je da je to dete pregledano, zbrinuto i da je dobilo terapiju i recepte, te poručio da zdravstvo ne može da učestvuje u „kampanjama jer ima mnogo pametnijeg posla da pomaže ljudima“.

(Tanjug)