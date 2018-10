Lončar: Lekari ne odlaze iz Kraljeva

KRALJEVO – Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar obišao je danas Opštu bolnicu “Studenica” u Kraljevu, u koju je u protekle tri godine Ministarstvo zdravlja uložilo 101.000.0000 dinara, od čega 46.500.000 dinara u proteklih devet meseci.

Lončar je, povodom otvaranja novog odeljenja onkologije i renoviranja odeljenja za očnu hirurgiju i ortopediju, u šta je uloženo nešto manje od 50.000.0000 dinara, rekao da pacijenti kraljevačke Opšte bolnice konačno imaju odeljenja koja su opremljena sa svim onim što je neophodno za dijagnostiku i za operacije.

On je najavio i novi kadrovski plan i otvaranje osam novih radnih mesta, odnosno zapošljavanje četiri lekara i četiri sestre, jer Ministarstvo zdravlja, kako kaže, mora da vodi računa o tome da će pojedini zdravstveni radnici uskoro otići u penziju, zbog čega je potrebno da se već sada to predupredi i prime ljudi i da dobiju specijalizaciju.

Direktor bolnice Zoran Mrvić rekao da lekari te bolnice ne odlaze, a da su oni koji su ranije otišli počeli da se vraćaju.

„Odlazi sedam do devet sestara na godišsnjem nivou, ali to je malo u odnosu na 650 sestara. I tu imamo pozitivne trendove. Već sam dobio pisane zahteve da primim dve medicinske sestre, jednu iz Nemačke, a drugu iz Norveške“, dodao je Mrvić.

Ministar Lončar je izrazio zadovljstvo što iz kraljevačke bolnice nije otišao nijedan lekar i što su se vratili i oni što su ranije otišli, čemu su, kako kaže, doprineli uslovi rada.

„Morate da cenite to što imate jer to nema svuda. I to nije lako postići. Na nama je da sve mlade lekare i sestre primimo, da ih pošaljemo na usavršavanje, da dođu ovde i da se vrate, i da to bude nešsto što ćemo ostaviti za naša pokolenja“, rekao je Lončar.

Govoreći o odeljenju za oftalmologiju, on je rekao da je već povećan broj operacija, što znači da se smanjuju liste čekanja..

„To znači da su kadrovski dobro opremljeni, da sada imaju uslove, i da imaju aparate koji su neophodni za dijagnostiku i lečenje, što je dobro ne samo za Kraljevo već i za celu Srbiju“, rekao je Lončar.

Ministar je obišao i novi skener, donaciju Milomira Glavčića, koji je, kako kaže, prvi takav skener u Srbiji, sa mnogo manje zračenja za pacijente.

„Ovo je dobar primer kako mogu da sarađuju donatori, država i zaposleni“, rekao je ministar, dodajući da će uskoro početi da rade i rendgen aparat i mamograf.

Rekao je da kraljevačka bolnica ne zaostaje za Kliničkim centrom u Beogradu, i za zaposleni imaju razloga da budu ponosni.

Direktor Mrvić izrazio je zahvalnost za sredstva koja je obezbedilo Ministarstvo zdravlja, kao i porodici donatora skenera.

„Partnerski odnos bolnice i Ministarstva je nešto što je jako potrebno Srbiji, ali ne može se očekivati da se svi troškovi oporavka zdravstva svedu na Ministarstvo. To je nemoguće očekivati i u razvijenijim državama“, dodao je Mrvić.

Naveo je i da je u bolnici prošle godine primljeno 306.0653 pacijenata, i da je operisano 10.000, i izrazio zadovoljstvo zbog najavljenog prijema novih zaposlenih, čime će ukupan broj zaposlenih porasti na 1.173.

(Tanjug)