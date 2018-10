Lončar najavio ulaganja u zdravstvo

BEOGRAD – Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da se sa završetkom Kliničkog centra u Nišu nije stalo sa ulaganjem u taj grad i najavio da će u narednih mesec, mesec i po dana, biti završene sve zgrade u kojima su bili smešteni pacijenti, koji su premešteni u novu zgradu Kliničkog centra.

„Radi se kompletna adaptacija tih prostorija i to će biti jedna ozbiljna poliklinika, odnosno mesto gde će se obavljati pregledi i kontrole koji do sada nisu bili na adekvatnom nivou“, rekao je on u Narodnoj skupštini odgovarajući na pitanja poslanika.

Dodao je da se završavaju pristupne saobraćajnice, da se radi parking koji nikada nije postojao u krugu Kliničkog centra Niš, rasveta, kao i najsavremeniji heliodrom.

Kada je reč o Kliničkom centru Vojvodina, Lončar je naveo da je završena dokumentacija i da je u završnoj fazi njena provera, te da će u najskorije vreme biti raspisan tender za rekonstrukciju te zdravstvene ustanove.

Lončar je rekao i da bi, kako sada stvari stoje, krajem novembra trebalo da bude otvoren novoizgrađeni hirurški blok u Vranju sa najsavremenijom opremom.

Ministar je, između ostalog, istakao i da se očekuje do će kraja godine u Lazarevcu biti otvoreno porodilište.

(Tanjug)