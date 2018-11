Lončar: Od 2014. do danas 6.000 specijalizacija

BEOGRAD – Ministar Zlatibor Lončar izjavio je danas da je od 2014. godine do danas dato je 6.000 specijalizacija i da se sada pet do 10 puta više ulaže u srpsko zdravstvo nego ranije.

Lončar je u skupštini, odgovarajući na pitanja poslanika, rekao da je zahvaljući prethodnoj vlasti, važila zabrana i zapošljavanja i davanja specijalizacije, kao i da je važilo pravilo da dve godine radite kao lekar opšte prakse, pa da tek onda konkurišete za specijalizaciju.

„Razumem da treba da skupite neki politički poen i da treba da kažete da ne valja zdravstvo, ali građani vide šta se radi“, rekao je Lončar odgovarajući samostalnoj poslanici Aleksandri Čabraji.

Ona je kritikovala stanje u zdravstvu, tvrdeći da se došlo u situaciju da građane nema ko da leči i da mnogih specijaliozacija, lekara, nema dovoljno, što je ministar odbacio.

„Nisam razumeo pitanje Podsetite me kada je bila bolja situacija. Jel ranije bilo bolje, da mi kažete kada se voše ulagalo u zdravstvo“, rekao je Lončar.

On je naveo da se danas pet do 10 puta više ulaze nego što se ulagalo, u zavisnosti od oblasti do oblasti.

„Zapošljavaju se i lekari i medicinske sestre, po prvi put najbolji lekari dobijaju specijalizazije i posao, a džava im plaća doktorske studije“, dodao je ministar.

Podsetio je da je izgrađen novi Klinički centar u Nišu, da se krenulo u obnovu Kliničkog centra u Beogradu, da je završena dokumentacija za center u Novom Sadu i Kragujevcu, obnovljen KBC „Dragiša Mišović“.

Najavio je otvaranje Opšte hirurgije u Vranju za 12. decembar, dodajući da je ta zgrada pre nekoliko godina zatečena „u korovu“.

„Videćete i kako izgleda stara zgrada KC Nis, čiji je ambulantni deo renoviran u polikliniku. Izgrađena je pasarela između ginekologije i neonatologije u Nišu, napravljen heliodrom“, rekao je Lončar i dodao da će uskoro biti otvoreno porodilošte u Lazarevcu i puštena u rad „gama“ kamera u Čigoti.

Čabraja mu je u odgovoru rekla da specijalizacije „ništa ne vrede“ kada lekari odlaze u inostranstvo.

„Raspitajte se koliko ima u Srbiji retino hirurga, koji mogu da izvedu najteže operacije“, rekla je Čabraja.

U vezi sa specijalizacijama, Lončar je rekao da je obaveza mladog lekara da ostane u Srbiji duplo duže od trajanja same specijalizacije.

„Dakle, ako specijalizacija traje pet ili šest godina, ostajete u Srbiji 10 ili 12 godina“, rekao je on.

Lončar je istakao i da se transpantacija rožnjače rutinski radi u našem sistemu na Oftalmološkoj klinici KCS, kao i da se operacija retine rutisnki radi u sva četiri klinička centra, KBC Zvezdara i na VMA.

(Tanjug)