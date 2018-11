Lončar: Plate u zdravstvu povećane u odnosu na mogućnosti

BEOGRAD – Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je danas da se primanja u zdravstvenom sektoru povećavaju u odnosu na realne mogućnosti, te da će svi zahtevi sindikata koji su spremni na razgovor biti razmotreni.

Upitan za današnji sastanak Granskog sindikata „Nezavisnost“ i uprave KC Niš na kome je rečeno da su zdravstveni radnici zadovoljni povećanjem zarada, ali ne i razlikama u visini povećanja, te da će se sastati sa predstavnicima ministarstva, Loncar je rekao da su spremni za pregovore sa onima koji zaista žele dogovor.

„Drago mi je da su se oglasili sindikati, oni su rekli da se nikad nije više ulagalo u zdravstvo, da se nikad nije više vodilo računa o zdrastvenim radnicima, ako su već svima puna usta brige hajde da uradimo nešto da ne odlaze zdrastveni radnici“, rekao je Lončar gostujući na Televiziji Pink.

On je ukazao da se grade nove bolnice, obnavljaju stare, nabavlja oprema, povećavaju plate…

„Onda se svi složimo da najveći teret podnose medicinske sestre i kažemo hajde da uradimo nešto da one budu adekvatno nagrađene i da ne idu u inostranstvo, da se povećaju njima za 12 odsto plate, lekarima 10 odsto, nemedicinskom osoblju sedam odsto, to je u ovom momentu moguće i to su realne osnove zahvaljujući merama koje su sprovedene nakon što smo bili pred bankrotom“, naveo je Lončar.

Ministar je istakao da su to sadašnje realne mogućnosti, te da plate mogu da rastu samo ako raste privreda.

„Da li je moguće u istom momentu povećati svima plate koliko ko želi? Ljudi to nije moguće. Ko vam to priča ne govori vam istinu, napravili smo prioritete i tih prioriteta se pridržavamo, ovo neće stati i radimo u dogovoru sa sindikatima“, podvukao je on.

Kako kaže, pregovara se sa onima koji žele da pričaju i sarađuju, dok oni koji misle da je rešenje štrajk treba da znaju da taj način do sada nije donosio rezultate.

